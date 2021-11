Giornata Europea del cinema d’essai: la Sala San Luigi partecipa con “L’uomo che vendette la sua pelle”

Il 14 novembre 2021 si celebra la 6° edizone “European Arthouse Cinema Day” (Giornata Europea del cinema d’essai”), una giornata organizzata dalla CICAE ( Confederazione Internazionale dei Cinema d’Arte e d’Essai) in collaborazione con Europa Cinemas che dal 2016 coinvolge ogni anno oltre 600 cinema in più di 40 paesi per organizzare Anteprime, Film per Ragazzi, Classici della storia del cinema europeo e proiezioni speciali.

Tra i cinema aderenti alla 6° edizione c’è anche la Sala San Luigi di Forlì con la proiezione di “L’uomo che vendette la sua pelle” , film diretto da Kaouther Ben Hania presentato alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ottenuto il premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Maschile assegnato a Yahya Mahayni e il premio per l’inclusione Edipo Re. Il film segue la storia di Sam Ali (Yahya Mahayni), un ragazzo siriano istintivo e pieno di passione, che è costretto a fuggire dalla Siria a causa della guerra in corso. Sam rimane bloccato in Libano, lontano dalla sua amata Abeer (Dea Liane) che si trova in Europa. In cerca di un visto per raggiungere Abeer, un giorno Sam conosce Jeffrey Godefroi (Koen De Bouw), un noto artista contemporaneo americano e la sua assistente Soray (Monica Bellucci), con i quali stipula un singolare accordo che cambierà per sempre la sua vita. Sam accetta infatti di farsi tatuare la schiena diventando un'opera d'arte da esporre in giro per musei, in cambio di un permesso di soggiorno per l'Europa e un'importante somma di denaro. Molto presto però Sam scoprirà che ciò che credeva libertà in realtà è tutt'altro. “L'uomo che vendette la sua pelle ha ricevuto 1 nomination” Oscar 2021 quale miglior film in lingua straniera.

Il film sarà proiettato in sala venerdì 12/11 ore 21.00, sabato 13/11 ore 21.00 e domenica ore 18.15 e 21.00. Le proiezioni di Sabato e Domenica saranno impreziosite dalla presentazione di Zaino Pasquale, responsabile della Sala San Luigi, che darà al pubblico presente qualche informazione in più sul film e sugli European Arthouse Cinema Day. La sala San Luigi, insieme a tanti cinema d’Europa, è pronta ad ospitare tutti i cineasti e gli amanti del cinema d’essai per celebrare insieme questa giornata.

Tutte le info sulla programmazione della sala sono disponibili sul sito www.salasanluigi.it o le pagine social.