Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia: a Bertinoro la poiezione del film "Nata per te"

Venerdì 17 maggio alle ore 20.30 la Sala Quadri del palazzo comunale di Bertinoro ospiterà la proiezione del film “Nata per te”, regia di Fabio Mollo. Il film porta sul grande schermo un racconto ispirato alla vicenda di Luca Trapanese, il primo padre single in Italia ad aver potuto adottare una bambina appena nata, perché affetta da sindrome di Down. L’evento è organizzato da Agedo Rimini Cesena in collaborazione con l’amministrazione comunale, in occasione della Giornata internazionale contro l’Omofobia, la Transfobia e la Bifobia che ricorre il 17 maggio di ogni anno. Dopo la proiezione seguirà un dialogo con il regista Fabio Mollo e Mara Bruschi, presidente Agedo Rimini Cesena.

La partecipazione è libera e gratuita, fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è un’azione del progetto “Generazioni diverse e inclusive” sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Comune di Bertinoro già da diversi anni ha promosso la giornata contro le discriminazioni con diverse attività, sia con iniziative svolte da esperti nelle scuole, coinvolgendo le ragazze ed i ragazzi, sia con serate divulgative rivolte alla cittadinanza, come la presentazione del libro dei blogger “Papà per scelta”, cercando di affrontare i temi dell’inclusione, della diversità, del contrasto ad ogni forma di esclusione e per la promozione dei diritti.