A Meldola si apre "Essere donne" con una serie di inizative: dalla mostra al libro

L'amministrazione comunale di Meldola, assessorato alle Pari Opportunità, in occasione della Giornata internazionale della Donna ha promosso il programma di eventi "Essere Donne", un insieme di iniziative che hanno come filo conduttore la valorizzazione del talento femminile.

Ad aprire la rassegna sarà la serata "Una donna può tutto", in programma per martedì 1 marzo 2022, alle ore 20.45, presso il Teatro Dragoni di Meldola, nel corso della quale la scrittrice Ritanna Armeni dialogherà con Monica Fantini, ideatrice della Terra del Buon Vivere, ed Emma Petitti, Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna. A coordinare Jennifer Ruffilli, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Meldola. Le note musicali di Nicole Fabbri, cantautrice meldolese, allieteranno la serata. A conclusione di questo importante momento il sindaco Roberto Cavallucci conferirà un riconoscimento a professioniste dell'IRST "Dino Amadori", che si sono particolarmente distinte nel campo della ricerca medica e nella gestione della pandemia.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore Jennifer Ruffilli "nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima serata", sottolineano come "quest'anno in occasione della Giornata internazionale della Donna si sia scelto di valorizzare e promuovere una riflessione sulla figura femminile impegnata nelle arti, nella scienza e nel sociale." Il programma degli eventi proseguirà nella giornata di sabato 5 marzo con l'inaugurazione alle ore 11.00, presso la Galleria Michelacci, della mostra "Il primo cucito pittorico" di Alessandra Rinaldi, pittrice meldolese. La mostra sarà visitabile fino al 13 marzo nelle seguenti giornate: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Martedì 8 marzo alle ore 21.00 è in programma la presentazione del libro "Smettetela di farci la festa. Di discriminazioni in genere" presso la Biblioteca Comunale Torricelli di Meldola. L'autrice Anarkikka presenterà il proprio libro dialogando con Alessandra Righini, docente di storia dell'arte. L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne di Forlì e il Centro Donna. A chiudere la rassegna sarà la serata di venerdì 11 marzo , alle ore 20.30, presso la Galleria Michelacci con "A doppio filo", percorso guidato alla mostra con la presentazione dell'artista Alessandra Rinaldi e letture a cura di Laura Turci, scrittrice meldolese. Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Meldola 0543 499452.