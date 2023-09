Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici: a Forlì una serata di sensibilizzazione “stellare”

Loto Odv con il suo comitato territoriale di Forlì - sotto la direzione scientifica dei Andrea Amadori - propone un evento molto particolare per favorire la conoscenza circa i fattori di rischio, sintomi, nuove terapie, diagnosi precoce e strategie di prevenzione inerenti i tumori ginecologici: le informazioni sanitarie vengono accompagnate da un “Brindisi stellare”, previsto per lunedì 25 settembre, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Forlivesi, che mettono a disposizione i loro telescopi per osservare stelle e pianeti.

Gli ospiti possono presentarsi a partire dalle 19.30 a Forlì in Viale Ladino 4, nel prato antistante la chiesa per un aperitivo molto particolare sulle note dell’arpa celtica di Marta Celli; al cibo pensa il “Panificio di Camillo”, “Caviro” si occupa delle bollicine. Durante la serata vengono presentati gli “Open Day di Loto”, giornate di prevenzione onco-ginecologica dedicati alle donne affinché si prendano cura della propria salute: ecografie transvaginali e visite ginecologiche vengono offerte a titolo totalmente gratuito - su prenotazione e fino a esaurimento posti - grazie alla collaborazione con l’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni, diretta dal dott. Luca Savelli. La donazione minima per partecipare all’evento è di 15 euro e il ricavato servirà a portare avanti le attività di Loto Odv a Forlì: presso l’Ospedale Morgagni Pierantoni Loto supporta le donne colpite da tumori ginecologici con uno sportello di accoglienza e progetti dedicati.

Per info e prenotazioni: Loto Odv cell. 329.7546860

Loto Odv (lotonlus.org) è un'associazione non profit con l'obiettivo di colmare il vuoto informativo e di consapevolezza sui tumori ginecologici. Nasce nel 2013 a Bologna su iniziativa di un gruppo di pazienti: oggi ha numerose sedi sul territorio nazionale e collabora con volontari, pazienti, famiglie, medici, istituti sanitari, enti di ricerca e testimonial. Con le sue attività Loto Odv supporta le donne affette dai tumori femminili garantendo accoglienza, orientamento, accompagnamento delle pazienti nei day hospital oncologici.