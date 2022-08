"Giornata mondiale del cane": una mostra dedicata ai cani dedicata ai cani in Diabolik

Ancora una volta a Forlì è di scena la sensibilizzazione sociale, anzi 'Socialik'. Come ogni anno, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', promuove nel contesto della manifestazione per l''International Dog Day - Giornata Mondiale del Cane', l'esclusiva mostra dedicata alla figura canina nelle storie diabolike e attraverso le campagne di sensibilizzazione promosse negli anni dalla Casa Editrice Astorina

Una esposizione consultabile in sede e online con apertura pubblica straordinaria nel pomeriggio di venerdì 26 agosto, dalle ore 14:00 alle 18:00, e per gli altri giorni aperture concordabili a richiesta. Una specifica ed unica ricerca fumettografica, allestita dal 26 al 31 agosto, dedicata ai cani Diaboliki, molto presenti nelle storie fumettistiche del noto personaggio dei fumetti neri. La sensibilizzazione sociale, il Socialik, è sempre stato un punto di forza della pubblicazioni Astorina, moltissimi dei temi scottanti a livello sociale sono stati toccati e approfonditi, in maniera concreta e più che adeguata, attraverso le pagine di Diabolik e della compagna Eva Kant. Proseguono, a catena, gli eventi in calendario iniziati a dicembre per la quarta edizione di 'DDD - DamnDaringDiabolik', la Manifestazione nazionale dedicata all'icona diabolika, personaggio che in questo 2022 festeggia i suoi 60 anni.

Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico. Per ulteriori informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it