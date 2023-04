Giornata mondiale del Parkinson: a Forlì un incontro su “Il sonno e le malattie neurodegenerative cerebrali”

In occasione della XXXI Giornata Mondiale del Parkinson 2023, l’Associazione La Rete Magica OdV amici per il Parkinson e l’Alzheimer e l’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine organizzano per giovedì 13 aprile alle ore 15,45, presso il teatro della Casa di Riposo “Pietro Zangheri”, un incontro aperto alla cittadinanza su “Il Sonno e le Malattie Neurodegenerative cerebrali”.

Il convegno, a carattere divulgativo su questo attuale, importante argomento medico-scientifico, vedrà la partecipazione in qualità di relatore principale del Prof. Giuseppe Plazzi, uno dei massimi esperti sul sonno a livello nazionale e mondiale, responsabile del Centro Narcolessia e Disturbi del sonno dell’IRCSS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, oltre ad interventi preordinati del dott. Marco Longoni, Direttore della U.O. di Neurologia Cesena-Forlì - AUSL della Romagna - e della dott.ssa Giada Foschi, coordinatrice attività progettuali della Rete Magica OdV. Organizzato in collaborazione con Casa di Riposo Pietro Zangheri, AUSER Forlì, Salute e Solidarietà e Fondazione G.e A. Minghetti, l’incontro è patrocinato dal Comune di Forlì, l’AUSL della Romagna, gli Ordini dei Medici-Chirurghi e delle Professioni Infermieristiche della provincia di Forlì-Cesena

Sono circa 350.000 le persone affette da M. di Parkinson in Italia e il loro numero è destinato ad aumentare di 6.000 nuovi casi ogni anno, di cui la metà colpiti in età lavorativa. E’ ampiamente noto che il sonno, fenomeno biologico molto complesso, influenza i meccanismi che sono alla base dell’invecchiamento del cervello e anche alla base della neurodegenerazione. Disturbi del sonno sono presenti nel 70-90% delle persone con M. di Parkinson, Parkinsonismi e Demenza di Alzheimer ove spesso rappresentano markers predittivi della loro insorgenza. In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson questo incontro informativo rivolto alla popolazione intende ribadire l’importanza della qualità del sonno per il bene del nostro cervello e portare a conoscenza dei suoi disturbi principali in un’ottica di prevenzione delle Malattie Neurodegenerative.

Oltre che in presenza diretta sarà possibile seguire l’incontro in streaming sul canale YouTube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.