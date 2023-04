Giornata mondiale della terra: a Predappio un pomeriggio di eventi

In occasione della Giornata mondiale della terra, l’Unità pastorale predappiese organizza un evento dal titolo “Noi tra cielo e terra” nella giornata di sabato 22 aprile. La prima parte del programma si svolgerà nel cortile della parrocchia di Fiumana e presso l’area pubblica adiacente alla scuola primaria “Anna Frank”.

A partire dalle ore 15 verranno messe a dimora alcune piante e si potrà visitare l’esposizione dei lavori sui temi ambientali, realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Predappio. Gli elaborati, frutto dell’impegno di dodici classi delle scuole della valle del Rabbi, sono stati esaminati da una giuria di esperti; le premiazioni si svolgeranno sabato sera nella sala polivalente della parrocchia di Predappio. Ad allietare il pomeriggio dei ragazzi e delle famiglie ci penseranno Nonno Banter, con i suoi fantastici giochi in legno, e Giorgio Zauli, che esporrà alcune biciclette d’epoca, tratte dalla sua ricca collezione. Il pomeriggio si concluderà con la presentazione del libro “Volevo fare la corridora” di Gianluca Alzati, che narra la vicenda umana e professionale di Morena Tartagni, che in tempi difficili per il ciclismo femminile è arrivata a collezionare un centinaio di vittorie. Indimenticabile, in particolare, il podio che conquistò ai mondiali di ciclismo del 1968 a Imola.

L’evento continuerà presso la parrocchia di Predappio, dove alle 20:45 saranno protagonisti due ricercatori del CNR di Bologna: Franco Belosi e Sandro Fuzzi, che esporranno due relazioni sull’Antartide. Belosi, in particolare, si occuperà della parte storica relativa alle varie spedizioni, mentre Fuzzi tratterà il tema “Antartide: archivio dei cambiamenti climatici”. L’accompagnamento musicale sarà a cura delle voci bianche del coro forlivese “Le sette note”, diretto da Benedetta Ciotti. Miria Gasperi, coordinatrice del progetto, ha coinvolto nell’iniziativa il Rotary Tre Valli e le aziende vinicole del territorio predappiese: Nicolucci, Pandolfa e Condè. L’evento è patrocinato dal Comune di Predappio e vede la collaborazione, oltre che del locale Istituto Comprensivo, anche del Comitato dei Genitori, della Protezione Civile, dell’Associazione Sportiva Fiumanese e dell’Associazione Articolo 3. Il logo di questa edizione è stato realizzato dal pittore Grota di Predappio Alta.