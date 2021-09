Per la Giornata mondiale dei fiumi si va alla scoperta dei meandri del fiume Ronco e del torrente Voltre

ll 26 settembre si celebra la Giornata mondiale dei fiumi, istituita nel 2005 con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare una migliore gestione dei corsi d’acqua in tutto il mondo. Purtroppo in Italia meno della metà dei corsi d’acqua è in un buono stato ecologico e nonostante l’urgente necessità di ripristinare gli ecosistemi degradati, affrontando le cause principali della perdita di biodiversità, gli interventi sono spesso lontani dall’essere risolutivi.

Per questa occasione il Centro visite Spinadello invita a vivere il fiume Ronco-Bidente e il suo affluente Voltre, con una pedalata e una passeggiata che si terranno il 25 e il 26 settembre. I partecipanti verranno accompagnati dalle associazioni, dalle guide ambientali escursionistiche – mtb e dalle realtà del territorio che hanno preso parte anche al progetto Ronco-Bidente partecipato e che in rete lavorano per la tutela e la valorizzazione storico-sociale e ambientale del fiume e della sua vallata.

PROGRAMMA

Sabato 25 settembre | Pedalata lungo i meandri del fiume Ronco

Punto di ritrovo ore 14:30 a Forlimpopoli presso Spinadello (Via Ausa Nuova 741)

Percorso ad anello di circa 12 km che tocca gli ex vasconi della Sfir, il Ronco Lido, il lago FO.MA e Magliano, passando per il Sito di Importanza Comunitaria “Meandri del fiume Ronco”. Rientro a Spinadello e merenda previsti per le ore 17.30 presso la centrale di sollevamento. Sarà inoltre visitabile la mostra fotografica Georama.

La pedalata è aperta a tutti, purché muniti di bicicletta adeguata a un percorso misto-sterrato.

INFO: 328 9582919 | spinadello@gmail.com

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione, entro sabato 25 settembre (ore 13:00), reperibile sul sito www.spinadello.it

Domenica 26 settembre | Passeggiata lungo il torrente Voltre

Punto di ritrovo ore 09:30 a Meldola presso il Parco delle Fonti (Via Indipendenza 9A)

Passeggiata ad anello di circa 12 km da Meldola a Castelnuovo e rientro. Il percorso si snoda su terreni misti ed è aperto anche a bambini e ragazzi dai 10 anni in su.

Portare quanto occorre picnic oppure prenotare il pranzo al sacco con prodotti a Km0 (contributo €5).

INFO : 348 8593690 | spinadello@gmail.com

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione, entro sabato 25 settembre (ore 13:00), reperibile sul sito www.spinadello.it.