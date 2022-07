La sessualità spiegata attraverso le fanzine: la Fanzinoteca celebra la Giornata mondiale dell'orgasmo

Un 31 luglio con apertura straordinaria pubblica, dalle 14 alle 18 alla Fanzinoteca d'italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine per l'immancabile evento internazionale del 'National Orgasm Day - Giornata Internazionale dell'Orgasmo'. "Alla sede fanzinotecaria anche per questo 2022 è il turno del 'National Orgasm Day' con la proposta realizzata appositamente per la manifestazione mondiale, iniziativa dove il protagonista, l'orgasmo, è festeggiato con una celebrazione annuale che, in Italia, passa piuttosto in sordina - esordisce l'esperto nazionale fanzinotecario Gianluca Umiliacchi -. Di orgasmo poco si sa, molto si parla, ma non nel modo più adeguato. Orgasmo pur essendo una delle parole più cercate sul web, a livello mondiale, resta ancora un grande sconosciuto ed è, allo stesso tempo, fonte di ansia e di insicurezze. Si tratta di un argomento che interessa e tanto, ma nel nostro Paese è circondato ancora da un velo di tabù che non fa diffondere correttamente le informazioni, un tabù da eliminare in ottica di benessere individuale e sociale. Non è mai troppo scontato ricordare che la sessualità non si può decifrare in un solo modo, non può bastare a rappresentare le infinite sfumature in cui si articola la sessualità: è una condizione prima di tutto psicofisica, che richiede spensieratezza, scoperta di se stessi e dell’altro".

"Gli orgasmi sono un'esperienza del corpo e della mente e hanno molti benefici - ricorda Umiliacchi -. Rilasciano l'ormone del piacere ossitocina dal cervello, conosciuto anche come 'ormone dell'amore', incoraggia il legame umano. Gli orgasmi rilasciano endorfine che possono avere un effetto sedativo, aiutando a fermare l'insonnia, allevia lo stress e la tensione e aiuta a rilassarsi. L'ossitocina e le endorfine che vengono rilasciate aiutano ad alleviare il dolore causato da artrite, interventi chirurgici e altri disturbi. La stimolazione nel cervello è portata dagli orgasmi, poiché c'è un aumento del flusso sanguigno verso di loro. Alcuni studi suggeriscono che orgasmi stabili possono anche aiutarti a vivere più a lungo. Il 'National Orgasm Day' è una celebrazione rivolta alla consapevolezza delle questioni che circondano la sfera sessuale, la 'Giornata Mondiale dell’Orgasmo', mutuata dal National Orgasm Day australiano, statunitense e inglese, è celebrata il 31 luglio in tante nazioni come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi e persino Sud Africa. Solo attraverso l'impegno di tutti si può comprendere come è possibile contribuire ai cambiamenti fondamentali, individuali e sociali, per un mondo migliore.

Altro evento socio-culturale nel contesto del 'International Zine Month - Mese Internazionale delle Fanzine', la ottava edizione per l'annuale celebrazione delle fanzine, auto-edizioni e autoproduzioni in tutto il mondo. "Alla Fanzinoteca d'Italia 0.2 non è prevista nessuna vacanza, la 'Vera Cultura' non va in ferie e gli eventi esclusivi proseguono con le proposte che si dimostrano, per la città di Forlì, innovative ed eccezionali - rimarca Umiliacchi -. Con l'immancabile collaborazione della Fumettoteca Regionale 'Calle', il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, la sempre più attiva e dinamica 'Biblioteca delle Fanzine', con la propria unicità nazionale, aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, grazie al grande volontariato e alla più grande passione, prosegue il suo percorso di solidarietà e impegno sociale e civile. Occasione, questa, per visitare il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, unica realtà didattica italiana, con la sua marea, in continua espansione, di donazioni fanzinare che porta a contenere oltre 11.000 documenti fanzinotecari, cartacei, audio e video, nonché studi e saggi sull'editoria fanzinara, fino alle stesse Tesi di Laurea che vengono gratuitamente supportate come assistenza esterna". Per informazioni dettagliate su iniziative fanzinoteca@fanzineitaliane.it, www.fanzinoteca.it, 3393085390.