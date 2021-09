Giornata nazionale dei Borghi autentici d'Italia: a Rocca San Casciano una serie di appuntamenti

Il prossimo 10 ottobre 2021 si svolgerà la sesta edizione della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, l’Associazione che riunisce piccoli e medi comuni, enti territoriali e organismi di sviluppo locale con l’obiettivo di riscoprire i borghi italiani quali luoghi da vivere, sostenere e preservare. Una rete cross-territoriale in cui divengono protagonisti le comunità, gli amministratori, gli operatori economici, sociali e culturali dei singoli luoghi, diffusa oggi su sedici regioni d’Italia e alla quale partecipano circa 300 comuni.

Anche il Comune di Rocca San Casciano - in collaborazione con le associazioni Pro Rocca, Tradizioni Acquacheta, Soccorso Alpino Stazione Monte Falco e con la Guida Ambientale ed Escursionistica Enrico Laghi e Due Amiche in Padella - aderisce all'iniziativa con un ricco programma di appuntamenti. Ecco il programma della manifestazione nel dettaglio.

“Alla scoperta dell'abbazia di San Donnino”: la Guida Ambientale Escursionistica Enrico Laghi accompagnerà in un trekking, lungo i Percorsi della Margherita, che porterà all’antica Abbazia di San Donnino Il percorso medio-facile, su sterrato e sentiero, è lungo complessivamente circa 9 km (ritorno compreso) con 560 mt di ascesa complessiva. • Costo attività: € 5,00. • Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al n. 3492685862. • Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi alle ore 8:30 per registrazione e pagamento quota di partecipazione. • è richiesto il Green Pass: si.

“CONOSCIAMO ROCCA” - VISITE GUIDATE: i volontari dell’associazione Pro Rocca asd accompagneranno i visitatori in un tour urbano del borgo il cui itinerario prevede la visita dei seguenti luoghi di interesse storico-culturale: Piazza Garibaldi – Chiesa del Suffragio – Bottega del calzolaio Sgalì – Antiche prigioni medicee – Biblioteca Francescana – Museo delle Tradizioni Rurali Venatorie – Castellaccio – Piazza Garibaldi. • Durata e/o orari dell'attività: le visite guidate di durata pari a circa 1 ora partiranno alle ore 10:00 e alle ore 11:00. • Costo attività: Gratuito. • Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria al n. 0543.960124 o tramite e-mail all’indirizzo: proroccaasd@gmail.com • Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi. I prenotati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario di partenza del tour per consentire la verifica del possesso del green pass. • è richiesto il Green Pass: si.

“FOTOGRAFIAMO ROCCA”. Roberto Monti accompagnerà i partecipanti muniti di macchina fotografica propria in un breve tour del centro storico mettendo in evidenza gli scorci più interessanti del borgo dal punto di vista fotografico consigliandoli per ottenere scatti professionali. • Ritrovo ore 10:30 in Piazza Garibaldi. • Costo attività: Gratuito. • Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria al n. 0543.960124 o tramite e-mail all’indirizzo: proroccaasd@gmail.com • è richiesto il Green Pass: si.

“ALLA SCOPERTA DEGLI ANTCHI SAPORI ROCCHIGIANI IN COLLABORAZIONE CON DUE AMICHE IN PADELLA”. • Breve descrizione: i volontari dell’associazione Pro Rocca Asd in collaborazione con “Due amiche in padella” organizzano più show cooking aperti al pubblico dove sarà spiegata la preparazione di alcuni prodotti tipici locali. Il pubblico avrà anche un ruolo attivo in quanto potrà cimentarsi nella preparazione di dette pietanze. • Durata e/o orari dell'attività: l’attività inizierà dalle ore 14:30 in poi in Piazza Garibaldi. • Costo attività: Gratuito. • Modalità di partecipazione: libera. • Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi. • è richiesto il Green Pass: si.

"SALITA SULLA TORRE CIVICA”. • Durata e/o orari dell'attività: dalle ore 15:30 alle ore 18:00 in Piazza Garibaldi. • Costo attività: Gratuito. • Modalità di partecipazione: libera. • Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi. • è richiesto il Green Pass: si.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “COME SI MANGIA(VA) A ROCCA” DI GIORGIO ZAULI. • Durata e/o orari dell'attività: dalle ore 16:00 in Piazza Garibaldi. • Costo attività: Gratuito. • Modalità di partecipazione: libera. • Punto di ritrovo: Piazza Garibaldi. • è richiesto il Green Pass: si. Durante la giornata saranno inoltre aperti gli esercizi commerciali del Paese, funzionerà uno stand gastronomico in Piazza Garibaldi, saranno presenti stand promozionali del territorio con le associazioni I Love Rocca e Avis Rocca San Casciano e gli insegnati della Scuola Primaria Licinio Cappelli organizzano, nel pomeriggio, un laboratorio di lettura per bambini. Associazione Borghi Autentici d'Italia, promotrice dell'iniziativa, conclude: “Essere oggi un Borgo Autentico significa avere la consapevolezza delle proprie radici e della propria storia. Un immenso patrimonio materiale e immateriale che appartiene anche ai contemporanei ma che va necessariamente trasferito alle generazioni future attraverso la capacità e la genialità intrinseche al territorio. Un’edizione della Giornata Nazionale, dunque, che vuole guardare al futuro sottolineando l’unicità del presente e del passato, ma anche un’edizione dal forte valore simbolico che sa di ripresa e di rinascita. Grazie a Beppe Convertini che ha appoggiato la nostra iniziativa e grazie a tutte quelle comunità che giorno dopo giorno proseguono il cammino della ricerca costante di miglioramento".