Giornata nazionale del paesaggio: un incontro sulla trasformazione nei territori montani

In occasione della Giornata nazionale del paesaggio, il 14 marzo, dalle ore 15.45 alle ore 17.00, si terrà presso la sede di Forlì dell'Archivio di Stato di Forlì-Cesena , alle ore 15.45, un incontro dedicato alla storia e alla trasformazione del paesaggio nei territori montani della nostra provincia.

Protagoniste sono le carte dell’ex Corpo forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Forlì, studiate in occasione dell’inventariazione dell’archivio, in seno a un tirocinio in collaborazione con l’Università di Bologna. L’incontro, attraverso la proiezione di slide illustrative, foto d’epoca e una piccola mostra documentaria, illustra una delle attività a cui era dedito l’ex Corpo forestale dello Stato, ovvero il rimboschimento dei territori, in particolare delle alte valli del Savio, del Bidente e del Tevere.

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti disponibili.

L’incontro si terrà nel rispetto delle norme di sicurezza e delle modalità di fruizione da adottarsi per garantire la tutela della salute dei visitatori. L'accesso è consentito ai soli possessori di certificazione verde rafforzata muniti di mascherina FFP2.

Per informazioni: tel. 0543 31217 email: as-fc@beniculturali.it sito web: https://www.archiviodistato.forli-cesena.it