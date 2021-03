Giornata nazionale del Paesaggio: un viaggio virtuale nel territorio sulle orme di Dante

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone un’interessante iniziativa digitale che si svilupperà tra il 14 e il 25 marzo 2021. Viene proposto un viaggio virtuale attraverso le fonti archivistiche che raccontano della storia del paesaggio nel nostro ambito territoriale, con un approfondimento legato al centenario dantesco e ai luoghi della Romagna narrati dall’Alighieri.

Numerose sono le fonti documentarie conservate in Archivio, in parte già utilizzate nelle passate edizioni dell'iniziativa, che in questa circostanza verranno proposte in una chiave diversa e più innovativa, in un racconto che si snoderà in più appuntamenti giornalieri sulle pagine del sito web e Facebook dell’Archivio tra il 14 marzo, data ormai tradizionalmente legata alla manifestazione, e il 25 marzo, giorno che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, ribattezzato Dantedì, la giornata in memoria di Dante Alighieri, istituita dal governo italiano nel 2020.

Giorno dopo giorno fonti catastali, comunali, documenti appartenenti ai fondi del Genio Civile di Forlì o del Corpo forestale dello Stato, per citarne solo alcuni, si racconteranno, accompagnati dalle immagini dei luoghi romagnoli descritti nei versi della Divina Commedia e raffigurati nelle mappe del Catasto Gregoriano o del Catasto della Romagna Toscana del 1834. Un modo alternativo per far riscoprire questi luoghi ai propri abitanti o magari farli conoscere a cittadini di altre regioni o paesi.