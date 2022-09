Giornata nazionale del Sì: Aido fa festa alla Collina dei conigli

Prezzo non disponibile

Si terrà domenica 2 ottobre, la Giornata nazionale del Sì promossa da Aido (Associazione nazionale per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule). Quella domenica sarà il culmine delle tantissime iniziative diffuse sul territorio nazionale che, a seconda delle esigenze, potranno proseguire fino al 9 ottobre.

A Forlì Aido comunale e Aido provinciale hanno organizzato per questa giornata una serie di iniziative alla Collina dei conigli, al parco Urbano Franco Agosto, dove i volontari dell’associazione saranno a disposizione con i propri banchetti di chiunque desiderasse ottenere informazioni o concedere un’offerta libera: in mattinata dalle 10, si terrà la premiazione del concorso “Giorgio Maltoni” indetto da Aido e riservato agli istituti superiori; nel pomeriggio alle 16.30 è in programma un concerto di un gruppo di studenti del Liceo artistico e musicale Canova, che hanno avuto una menzione speciale al concorso di due anni fa.