Giornata nazionale delle Dimore storiche: Casa Artusi ed altri luoghi aprono le porte a Forlimpopoli

Domenica 22 maggio, in occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, Casa Artusi apre le porte ai visitatori per una visita guidata gratuita, che partirà alle ore 11 e porterà i partecipanti alla scoperta del centro di cultura gastronomica forlimpopolese che accoglie l'eredità del grande Pellegrino. Da non perdere, fra le altre cose, la mostra ‘Oltre la cucina’ sul carteggio artusiano a cura di Antonio Tolo e Alberto Capatti, allestita nella biblioteca gastronomica fino al 30 maggio. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a info@casartusi.it oppure telefonando al +39 349 840 1818.

Ma nella Giornata delle Dimore storiche, altri luoghi di Forlimpopoli si mettono al centro della cultura. La Galleria d’arte ‘A Casa di Paola’ (la cui Bottega rende viva e vivace la rigenerata Via Costa) sarà aperta dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00 con la mostra “Abbandono”, personale dell’artista Pasquale Marzelli. Porte aperte anche a Casa Bertozzi (che, come Casa Artusi, fa parte della rete delle Case della Memoria): dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 potrà essere visitata, dando la possibilità di conoscere meglio la vita, le opere e la meritata fama del grande scultore forlimpopolese recentemente scomparso