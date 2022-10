Giornata nazionale delle famiglie al museo: Geronimo Stilton e il dipinto di Capogrossi protagonisti a Palazzo Romagnoli

Geronimo Stilton e il dipinto “Il Lavoro” di Giuseppe Capogrossi della Collezione Verzocchi saranno protagonisti domenica 9 ottobre al Museo di Palazzo Romagnoli, con ingresso gratuito, in occasione dell’edizione 2022 di FAMU - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, evento organizzato dall’Associazione Famiglie al Museo con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ICOM Italia.Tema di quest’anno è “Diversi ma uguali”, per valorizzare la diversità (culturale, fisica, cognitiva) come strumento indispensabile di inclusione sociale.

“Diversi ma uguali” è anche il titolo del taccuino contenente giochi e attività di cui è primattore Geronimo Stilton, testimonial d’eccezione della manifestazione FAMU 2022. Copia del taccuino verrà donato, fino ad esaurimento copie, ai bambini che parteciperanno all’iniziativa di Palazzo Romagnoli. “I Musei sono uno straordinario strumento di inclusione sociale – precisa l’assessore alla Cultura Valerio Melandri - ed è importante riservare un’intera giornata alla fruizione dei nostri musei da parte delle famiglie. La cultura è un bene comune e un diritto di tutti ed in particolare dei bambini; per questo motivo il Museo di Palazzo Romagnoli sarà aperto a tutti ad ingresso gratuito”. Geronimo Stilton accompagnerà simbolicamente i visitatori alla scoperta del dipinto “Il Lavoro” di Giuseppe Capogrossi della Collezione Verzocchi. Il 9 ottobre ricorrono infatti i 50 anni dalla scomparsa del pittore Giuseppe Capogrossi, uno dei padri della pittura informale italiana. Per questo domenica 9 sono state organizzate visite guidate e laboratori didattici di FAMU 2022 dedicati all’artista. Il Museo Civico di Palazzo Romagnoli partecipa infatti alle celebrazioni promosse dalla Fondazione Archivio Capogrossi con un allestimento ideato per valorizzare il dipinto “Il Lavoro” (1950) di Capogrossi ed il suo autoritratto, presenti in collezione Verzocchi, e con un’esposizione temporanea del carteggio Capogrossi - Verzocchi.

Ai bambini dai 4 ai 6 anni è rivolta l’attività “Portami al museo…e ti farò un ritratto!” a cura dell’Atelier Comunale “Come Ti di Luna”. Nelle stanze di Palazzo Romagnoli, bambini e famiglie incontreranno i ritratti e gli autoritratti di importanti personaggi, dei quali scopriranno vicende e curiosità. Al termine della visita, ogni bambino potrà cimentarsi nell'esecuzione di un ritratto speciale: quello di mamma o papà (ore 9.30 e 11.00). Ai bambini dai 6 ai 10 anni è rivolta l’attività ““C” come Capogrossi”. Alla ricerca del segno perduto” a cura di Serena Togni. Giuseppe Capogrossi è noto per dipinti astratti caratterizzati da un originale segno grafico-pittorico coniugato sulle sue tele in infinite variazioni di colore, forma, grandezza, spazio. I partecipanti scopriranno l’artista e il suo celebre elemento guardando il dipinto “Il Lavoro”, poi, durante il laboratorio, creeranno un segno personale con il quale elaborare un proprio alfabeto espressivo (ore 15.00 e 17.00).

Il Museo Civico di Palazzo Romagnoli sarà aperto ad ingresso gratuito con orario dalle 9.30 alle 19.00. Visite e laboratori didattici gratuiti fino a esaurimento posti. La prenotazione è consigliata. Per info e prenotazioni: 0543 712627; biglietteria.musei@comune.forli.fc.it