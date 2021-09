"Giornata Nazionale Sla": tornano in piazza i giovani del Rotaract Club Forlì con "Un contributo versato con gusto”

Anche quest’anno si celebrerà la Giornata Nazionale SLA promossa da AISLA, (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), come sempre, assieme ad oltre 300 volontari AISLA in tutte le principali piazze italiane, i giovani del Rotaract Club Forlì saranno presenti in Piazza Saffi per sensibilizzare i cittadini ed offrire un sostegno concreto all’assistenza e alla ricerca sulla SLA.

Il banchetto dei giovani Rotaractiani sarà presente in piazza dalle ore 9.30 alle 19.00 di domenica 19 Settembre, e lì ognuno potrà contribuire attivamente acquistando una delle 13.500 bottiglie di Barbera d’Asti DOCG con un contributo di 10 euro. L’iniziativa, nata ben 14 anni fa, prende il nome di “Un contributo versato con gusto”, ed è frutto della generosità della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dell’Unione Industriale della Provincia di Asti, della Camera di Commercio di Alessandria-Asti e di Regione Piemonte, del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato.

I fondi raccolti dall’iniziativa verranno utilizzati da AISLA per finanziare il progetto «Operazione Sollievo» che ha lo scopo di fornire attività gratuite e assistenza ai malati e alle loro famiglie. Inoltre, grazie al sostegno di Fondazione Mediolanum Onlus e in collaborazione con l’Università di Padova, si sta concludendo il progetto di ricerca “Baobab”, il primo studio al mondo sui bambini e i preadolescenti con un genitore colpito dalla SLA e finalizzato a comprendere a fondo in che modo la presenza della malattia può incidere psicologicamente sulla crescita e lo sviluppo dei ragazzi.