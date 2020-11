Giornata per i diritti dell’infanzia: una mostra dedicata ai fumetti per bambini

La Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle” in occasione della “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” proporrà al grande pubblico un’esposizione dedicata al mondo dei bambini. L’evento, promosso allo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini sul delicato tema dei diritti dei più piccoli, prevede una mostra online a partire da lunedì 16, organizzata dalla Biblioteca dei fumetti, unica realtà della regione Emilia-Romagna, con la possibilità di consultare i fumetti dedicati ai più piccoli comodamente da casa.

Quest'anno, grazie alla donazione del "Fondo Alessio Legramante", giunta da Frascati, Roma, con varie decine di migliaia di pezzi, da parte del dott. Jacopo M. Legramante, figlio del collezionista Alessio Legramante, si potrà visionare un'infinità di “bambini fumettati”.

Un evento, ad oltre trent’anni dalla nascita della Convenzione della internazionale sui diritti dell’Infanzia, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti anti-Covid e che, anche a causa dell’attuale situazione, vuole dedicare ancora più spazio al mondo dei bambini. E allora quale modo migliore di farlo se non attraverso i fumetti, così tanto amati dai più piccoli e non solo? Da Charlie Brown con il suo amico Linus, ai divertentissimi Calvin e Hobbes, dallo scatenato Dennis la Minaccia sul Corriere dei Piccoli, passando per i grandi classici intramontabili come Qui, Quo, Qua e Titeuf, tutti i bambini potranno conoscere e riconoscersi nelle avventure quotidiane dei loro amici a vignette. Con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’esposizione online vuole anche creare un’occasione per discutere e confrontarsi sulla problematica sociale, davanti a qualche bel fumetto.