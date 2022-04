Spinadello celebra la Giornata mondiale della terra: un weekend ricco di iniziative nei meandri del fiume Ronco

A piedi o in bicicletta, dal 22 al 24 aprile Spinadello-Centro visite partecipato promuove un ricco programma di iniziative nei meandri del fiume Ronco, in collaborazione con guide ambientali escursionistiche, realtà green e di promozione del territorio.

Venerdì 22 aprile alle ore 18:00 - in occasione della Giornata Mondiale della Terra - il weekend prende il via con l’inaugurazione delle nuove attrezzature in dotazione all’acquedotto, installate dal Comune di Forlimpopoli per rendere la centrale di sollevamento sempre più bike friendly e punto tappa ideale durante escursioni in bicicletta su itinerari che attraversano i meandri fluviali. Si tratta di 4 colonnine per la ricarica delle e-bike e una stazione di primo intervento per riparare le biciclette, accessibili a tutti nei pressi dell’edificio della centrale di sollevamento. A seguire breve pedalata su sterrato, in collaborazione con Outdoor Romagna e Snoopy Bike ASD. (In caso di maltempo l’inaugurazione sarà rinviata a domenica 24 aprile, alle ore 10:30).

Sabato 23 sarà invece la volta dello Spinadello Cross 2022, camminata non competitiva promossa dalla Polisportiva Azzurra di Forlimpopoli e di una passeggiata al tramonto organizzata da Boschi Romagnoli, durante la quale si potrà gustare un “aperitivo da campo” con vista sulle ex vasche Sfir e la vegetazione ripariale che costeggia il fiume (Info e prenotazioni: 340 3024909). Il weekend si chiude domenica 24, con l’apertura della centrale di sollevamento dalle 10:00 alle 15:00 e la possibilità di organizzare un picnic insieme agli amici e alla famiglia, ritirando in loco per chi lo desidera un cestino con i prodotti - crescioni e piadine- di Ca’Plet. Per prenotare, inviare un messaggio WhatsApp al numero 333 7204218 entro il giorno precedente.

Durante le aperture e gli eventi, sarà visibile inoltre la mostra Aquarium che racconta il mondo marino attraverso le sculture in recycling art di Silver Plachesi.

Tutti i dettagli sul programma, sulle aperture domenicali e su come raggiungere lo Spinadello lasciando l’auto nei parcheggi consigliati presso il centro abitato Selbagnone (Forlimpopoli), sono disponibili su www.spinadello.it