Giornata del tesseramento Fiab in piazza Saffi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 20 novembre, giornata del tesseramento per Fiab Forlì: dalle ore 15 alle 17 sarà allestito un Punto Fiab in piazza Saffi, lato Camera di Commercio, a fianco di You Café.

Nell'occasione si potrà parlare di escursioni, pedalate urbane e all'insegna del turismo lento, con qualche pedalata per e-bike e ciclisti più atletici. Tutto avendo come obiettivo la riscoperta del nostro territorio, la sua storia e le eccellenze enogastronomiche. Si parlerà anche di ciclabilità e ambiente, delle novità del Codice della Strada, cercando di fare chiarezza fra ciclabili, ciclopedonali e le corsie ciclabili che stanno suscitando qualche perplessità. Presso il tavolo saranno in esposizione alcune bici fornite da Cicli Zanetti.

Nell'occasione sarà possibile iscriversi o rinnovare l'iscrizione per il 2022.

Sono confermate le quote dello scorso anno:

socio ordinario: € 20

socio ordinario + abbonamento rivista BC: € 25

familiare convivente: € 15

minore fino a 14 anni: € 5

studente fino a 26 anni: € 15

Per chi si iscrive o rinnova l'iscrizione caffè gratis e un piccolo omaggio.