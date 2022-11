A Forlì un ricco cartellone di iniziative per sensibilizzare contro la violenza sulle donne

A corollario dell’annuale Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebrerà come di consueto il prossimo venerdì 25 novembre, l’amministrazione comunale di Forlì ha promosso e organizzato in collaborazione con il Centro Donna e numerose realtà sociali e di volontariato del territorio, un ricco calendario di incontri pubblici, iniziative culturali e di spettacolo, mostre fotografiche, rappresentazioni teatrali e molto altro.

Commenta l'assessora Andrea Cintorino: “Quest’anno il nostro comune, con la collaborazione di tantissime associazioni del territorio, ha realizzato un calendario ricco e articolato di iniziative, distribuite nell’arco temporale di più di un mese. Stiamo parlando di una trentina di eventi dislocati in tutto il territorio comunale e non solo, patrocinati dal nostro comune e realizzati grazie alla diffusa sensibilità sul tema della violenza di genere che caratterizza da sempre la nostra comunità. Sono davvero tantissime le realtà e le singole persone che in questi mesi hanno lavorato mettendosi in gioco per dare risalto a una tematica così attuale e delicata. Il risultato di cui possiamo andare fieri è un cartellone di assoluto prestigio e valore, all’insegna dell’educazione civica, del rispetto per tutte le donne, del contrasto alla violenza di genere e delle pari opportunità. Come Amministrazione continueremo a fare la nostra parte per far crescere la sensibilità collettiva e diffondere la cultura del rispetto dei diritti di tutte le donne: agire insieme alle realtà del territorio sottolinea come il contrasto alla violenza di genere sia un lavoro di squadra, in cui ognuno può e deve fare la sua parte senza mai fare finta di niente.”

Gli eventi a Forlì

Si parte venerdì 18 novembre alle 19.30, presso palestra scuola "La Nave", Forlì con "Mamanet dice no alla violenza sulle donne", proposto da AICS VOLLEY A.S.D. Sabato 19 alle 15, in Piazza Berlinguer, nel quartiere Ronco si tiene l' inagurazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne, organizzata dal Comitato di Quartiere.Dal 23 novembre al 3 dicembre 2022 presso l'Oratorio San Sebastiano di Forlì, sarà visitabile la mostra "I Nomi sono la conseguenze delle cose – I luoghi la loro dimora" di Bridtanno, Lucia Pansecchi e Michela Mazzoli a cura di Angelamaria Golfarelli, organizzata da UDI Forlì APS- Archivio UDI Forlì-Cesena con il patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì e in collaborazione con il Tavolo delle Associazioni contro la violenza sulle donne e con il Centro Donna del Comune di Forlì.

Venerdì 25 novembre, alle ore 10.00 presso l'atrio del Padiglione Morgagni dell'Ospedale Pierantoni Forlì, inaugurazione del "Muro delle Bambole", organizzato da AUSL della Romagna - Presidio Ospedalierio. Dalle ore 14.00 alle 18.00 presso il Centro Trattamento Maltrattanti sito in Via San Martino 13, Forlì "CTM Open Day", organizzato da DELFI Associazione Culturale APS. Ancora alle 17,30 ci sarà l'inagurazione della mostra ed esposizione della cassetta di Ribellioni Segrete dentro cui si raccoglieranno i pensieri che i visitatori vorranno lasciare in merito alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. La Questura di Forlì saràa presente nel gazebo tra via delle Torri e Piazza Saffi, per tutta la giornata del 25 novembre per promuovere il contrasto alla violenza di genere. Verrà distribuito materiale informativo divulgativo. Dalle18,30 alle 20,30 la Sala Teatro Fabbrica delle Candeleospita "Schiava a 16 anni -Il Decalogo dell'inferno - I dettagli della cronaca", organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Cav. Eris Bravi” e l’Associazione di

Promozione Sociale “UN’ALTRA STORIA – APS”, in collaborazione con FIDAPA- Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Forlì. Sponstando nel Piazzale della Pieve a San Martino in Strada, inagurazione della panchina rossa "No alla violenza sulle donne", organizzata dal Circolo Acli di San Martino in Strada in collaborazione con Agesci e Comitato di quartiere di S. Martino in Strada, Grisignano, Collina, S.Lorenzo. In questa occasione nel Teatro parrocchiale di S.Martino in Strada ci sarà l'intervento del Centro donna di Forlì, il monologo di Sabina Spazzoli "Quello che amore non è" e il Flash mob animato dagli scout. Dal 25 novembre al 10 dicembre va in scena "Read the signs online", organizzata da Soroptimist International Club Forlì sulle piattaforme social: campagna di comunicazione social sui temi di abusi informatici, isolamento sociale, controllo finanziario, perdita di fiducia in sè stessa, umiliazione, violenza fisica e abusi sessuali. Le locandine saranno nei negozi del centro e nelle sedi amministrative per dare alle donne un ulteriore strumento di aiuto e consapevolezza.



Sabato 26 novembre dalle 8.30 alle ore 13.30, presso Sala del Refettorio Musei di San Domenico, "Il percorso delle donne che subiscono violenza, nell'ambito dell'Ausl Romagna - Il ruolo dell'Ospedale e il raccordo con la rete territoriale", organizzato da AUSL Romagna. Alle 11.00 al Padel Town di via lunga a Forlì "Parete di genere- Rompi gli ostacoli", torneo di padel misto, organizzato da AICS Forlì. Dalle 17.00 alle 18.30 presso la Sala San Luigi va in scena "Mariposas: 7° edizione. Ali contro la violenza alle donne", concerto Pink Orchestra S. Cecilia, organizzata da Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne, con patrocinio dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Forlì, la collaborazione di Sala San Luigi e Avis

Comunale Forlì.

Lunedì 28 novembre dalle 20:30 , stessa location, va in scena lo spettacolo “Pezzi di vetro: contro ogni violenza sulle donne”, organizzato da Delfi Associazione Culturale APS. Martedì 29 novembre alle ore 16.00, presso la Sala Randi, racconti di donne, presentazione delle storie raccolte sull'iniziativa "Forlì Storie di Donne", promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Forlì

Dal 02 al 04 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 in Piazzetta delle Operaie sarà visitabile "Il volto delle operaie", mostra fotografica dedicata alle donne della Battistini, organizzata da Comitato Scarpe Spaiate in collaborazione con CGIL, CISL, UIL di Forlì. Venerdì 2 dicembre alle 9.30 all'Archivio di Stato "Donne: Gap salariale di ieri e di oggi", organizzata da CGIL, CISL, UIL di Forlì in collaborazione con Comitato Scarpe Spaiate

Sabato 10 dicembre alle 11.00 si inaugurerà, in occasione dell’Open Day in via Albicini 25, la mostra: “Non prevarranno” (1967 –1997) - 30 anni di femminismo attraverso i manifesti dell’UDI di Forlì a cura di Angelamaria Golfarelli e Marta Magrinelli. Organizzato dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì e Cesena e UDI Forlì APS. Alle 21.00, presso il Teatro Testori di Forlì andrà in scena lo spettacolo teatrale "Donne che fanno strada", organizzato da Malocchi & Profumi – Associazione culturale. Parte dell'incasso sarà devoluto alla Casa Rifugio del Centro Donna.



Sabato 17 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.00, "A spasso con le donne" e "Storie delle donne di Forlì", passeggiata per le strade di Forlì per conoscere le principali sedi dei servizi territoriali; racconto delle storie di vita delle donne forlivesi illustri. Organizzato dal Centro Donna del comune di Forlì, Malocchi & Profumi – Associazione culturale e DiaLogos soc.coop.soc. Lunedì 19 dicembre dalle 20:30 al Teatro San Luigi si terrà la conferenza “Gli uomini che cambiano”, rganizzata da DELFI Associazione Culturale APS.

Il ristorante Pappa Pastificio e Cucina devolverà in favore del Centro Donna l'incasso della vendita di un piatto realizzato in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.