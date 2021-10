Le perle del territorio da scoprire con le Giornate d'autunno Fai

I Giovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto.

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al nostro patrimonio artistico e culturale. Con energia, coraggio, voglia di fare, di migliorare e migliorarsi, di condividere e soprattutto con una passione travolgente per il nostro Paese, oltre 5.000 tra delegati e volontari FAI sono pronti a far innamorare tutti gli italiani dell’Italia. L’opportunità, ogni anno nuova e diversa, per accostarsi a un patrimonio smisurato e policromo, raccontato per l’occasione con l’entusiasmo contagioso di tutti i giovani che sposano la missione culturale del FAI: diffondere e coltivare la consapevolezza che l’Italia custodisce tesori inestimabili, fondamento dell’orgoglio che ogni cittadino prova davanti all’eccezionale bellezza del Paese e solida base su cui costruire la prosperità del futuro. Le Giornate FAI sono, dunque, un incontro sentimentale, un abbraccio collettivo tra i visitatori e l’ambiente che li circonda, prodigo di natura, arte e storia. In una parola: cultura.

INFORMAZIONI - Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI. È infatti suggerito un contributo non obbligatorio di 3 euro. La donazione online consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei luoghi aperti dal momento che, per rispettare la sicurezza di tutti, i posti saranno limitati. Chi lo vorrà potrà anche iscriversi al FAI online oppure nelle diverse piazze d’Italia durante l’evento. Agli iscritti saranno dedicate aperture speciali. Prenotazione online consigliata (salvo diverse indicazioni segnalate sul sito) su www.giornatefai.it; i posti sono limitati. Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l'accesso sarà possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). La certificazione verde è richiesta anche per l'ingresso ai luoghi di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

L’evento si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di Regione Emilia-Romagna, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Si ringrazia per la collaborazione il Ministero della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa e le Forze Armate che, in occasione del centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, concedono l’apertura, durante le Giornate FAI d’Autunno, di alcuni loro luoghi simbolo.

I luoghi aperti sul territorio (in aggiornamento)

MELDOLA - Riserva naturale Bosco di Scardavilla

Visite sabato 16, dalle ore 16 alle 18, e domenica 17 ottobre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

La Riserva regionale – istituita nel 1991 – si situa nella bassa collina forlivese e tutela un lembo di bosco di notevole valore naturalistico e paesaggistico, relitto delle formazioni forestali che un tempo rivestivano l'intera fascia pedecollinare romagnola, dove trovano rifugio specie vegetali e animali ormai rare. Dell'area protetta fanno parte due antichi complessi monastici, le cui vicende storiche sono strettamente legate a quelle del bosco. Il bosco di Scardavilla si estende oggi per circa sette ettari e occupa circa un quarto della superficie complessiva dell'area protetta: una dimensione molto ridotta rispetto alla formazione di un tempo, ma ancora in grado di imporsi come una densa e imponente macchia verde, ricca di sottobosca arbustivo e vegetazione erbacea. Il nucleo principale della Riserva è rappresentato da un bosco dominato dalle querce testimoni delle foreste che ricoprivano nel passato gran parte del territorio regionale. Alcune tipologie di habitat forestali presenti a Scardavilla, riconducibili agli Arbusteti alberati delle lande secche, ai Quercio-carpineti degli impluvi e alle formazioni di Salice bianco e Pioppo bianco delle rive fluviali, sono protetti dalla Comunità Europea. Scardavilla ospita un numero davvero elevato di specie vegetali rare in Emilia-Romagna e incluse nell'elenco della flora spontanea protetta dalla legge regionale n.2 del 24 gennaio 1977, che comprende circa 160 taxa. Da questo punto di vista il territorio della Riserva può essere considerato per certi versi un vero e proprio giardino botanico naturale dove, in uno spazio circoscritto, si concentra una straordinaria ricchezza di rarità fioristiche, molte delle quali di notevole bellezza. Il percorso durante le Giornate d’Autunno prenderà avvio dall'eremo di Sacardavilla di sopra, per poi proseguire attraverso il bosco della Riserva Naturale fino a raggiungere Scardavilla di sotto.

FORLI' - Casa Mazzoni

Sabato: 10:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00

Casa Mazzoni si trova nel centro storico di Forlì, in via Carlo Pisacane 18 e si connota come una tipica tipologia abitativa di medie dimensioni, in linea sulla pubblica strada, con piccola corte retrostante. Alla fine del Settecento l'edificio, di ben più ridotte dimensioni, apparteneva a Nicola Baggioni. Questi era, all'epoca, proprietario anche del fabbricato che sorge, lungo via Pisacane, di fronte alla casa e per questo ottenne dalla Municipalità il permesso di costruire un passaggio sotterraneo che doveva mettere in comunicazione i due stabili. Negli anni egli acquistò altri fabbricati limitrofi alla casa; alla morte, avvenuta nel 1830, tutti i beni passarono al figlio Francesco che, a sua volta, acquisì anche lo stabile contiguo, al civico 10, allora di proprietà di tale Pietro Pompignoli. Fra il 1840 e il 1850, i caseggiati vennero riuniti in un'unica costruzione che, nel 1854, passò a Teresa Baggioni, sorella di Francesco e vedova di Giovanni Colombani. A lei successe nella proprietà il figlio Ulisse che nel 1895 lasciò la casa, per disposizioni testamentarie, al notabile Camillo Mazzoni. Quest'ultimo la ampliò ulteriormente annettendovi una piccola abitazione, acquistata nel 1920, che si trovava sul lato meridionale.

FORLI' - Villa Tesoro

Sabato: 10:30 - 11:30 / 16:00 - 17:00

Domenica: 10:30 - 11:30 / 16:00 - 17:00

La villa si trova sulle prime pendici collinari, alcuni chilometri a sud-ovest di Forlì, oltre il borgo di Vecchiazzano, lungo la strada – l'omonima via del Tesoro – che collega la frazione con quelle di Massa e di Sadurano. Da lassù si dominano la bella campagna e la città di Forlì, e la porzione della pianura dove confluiscono due fiumi storicamente importanti: il Montone, di dantesca memoria, e il Rabbi. La villa “Il Tesoro” fu edificata a fine Ottocento dal costruttore Attilio Pasini e successivamente acquistata da Leonida Bonavita. Assieme ai fratelli Ettore e Giovanni, nel 1907 Leonida, grazie a uno spiccato spirito imprenditoriale e all'intraprendenza tipicamente romagnola, fondò l'omonimo stabilimento, divenendo uno dei maggiori produttori di feltro a livello europeo e raggiungendo una discreta agiatezza economica. Ma il nome della villa è imprescindibilmente legato alla figura di Mario Bonavita, figlio di Leonida, celebre compositore, noto in ambito musicale con lo pseudonimo di Marf. Nato nel 1894, Mario rappresenta il prototipo del romagnolo eccentrico e geniale. Laureatosi in farmacia, dopo una parentesi lavorativa a Milano, si ritirò nella villa di Vecchiazzano per dedicarsi agli studi e alla sperimentazione genetica (un vero precursore per quei tempi!) sia nella zootecnia che in campo florovivaistico. E qui, nella quiete della villa, egli compose più di 150 canzoni per le quali scrisse parole e musica, ottenendo grande successo e fama.