Giornate Europee del Patrimonio: all'Archivio di Stato la storia del restuaro dell'Ex Casa del Fascio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023 l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena offre ai suoi visitatori un appuntamento presso la sede di Forlì nella mattina di sabato 23 settembre 2023.

Alle ore 11, si terrà l'incontro Patrimonio a Forlì e dintorni tra restauri e carte d'archivio, il caso dell'Ex Casa del Fascio e dell'Ospitalità di Predappio, durante il quale l'architetto Giancarlo Gatta presenterà il progetto di restauro all'edificio in un racconto tra storia, tecnica e documentazione archivistica. Per l'occasione sarà allestita una mostra di documenti originali conservati in Archivio di Stato.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni: tel. 0543 31217 (Forlì) e 0547 610754 (Cesena), e-mail: as-fc@cultura.gov.it, sito web: https://www.archiviodistato.forli-cesena.it