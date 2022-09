Giornate Europee del Patrimonio: all'Archivio di Stato un viaggio supporti scrittori utilizzati nel corso dei secoli

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022 l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena offre ai suoi visitatori due interessanti iniziative presso la sede di Forlì nel pomeriggio del 24 settembre.

Alle ore 16.30, si terrà l'incontro Dalla pergamena alla carta: i supporti scrittori dal Medioevo al Novecento, durante il quale il prof. Nicolangelo Scianna ci accompagnerà in un viaggio nelle caratteristiche dei diversi supporti scrittori utilizzati nel corso dei secoli, con esempi di documenti conservati nell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

Gli incontri si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e delle modalità di fruizione da adottarsi per garantire la tutela della salute dei visitatori in linea con la normativa vigente al momento degli incontri. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0543 31217 (Forlì) e 0547 610754 (Cesena), e-mail: as-fc@cultura.gov.it sito web: https://www.archiviodistato.forli-cesena.it