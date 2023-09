Per le Giornate Europee del Patrimonio si va alla scoperta di Palazzo Fantini a Tredozio

Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini propone un appuntamento a Tredozio per sabato. "Civiltà contadina ed erudita agiatezza nel paesaggio della Romagna toscana" è a cura di Davide Indelicato, della Sovrintendenza.

A partire dalla scoperta degli strumenti del museo della civiltà contadina ospitato nel palazzo Fantini di Tredozio, la visita permetterà di cogliere il legame tra il "saper fare", frutto dell'antica tradizione contadina locale, e la conformazione del palazzo, la sua storia, l'antica storia della famiglia che l'ha realizzato e la scelta della sua posizione rispetto al contesto paesaggistico.

Sarà possibile visitare gli spazi delle cantine, le antiche pertinenze agricole, le due corti, il giardino, la Biblioteca e l'Archivio Fratti Panciatichi (anch'essi, come il Palazzo, beni tutelati), accompagnati dalla sapiente guida della famiglia che ne è proprietaria da oltre 300 anni e dal personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna.

Visite guidate: 15.30-17.15 e 17.30-19-15. Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria: bruno.lombardi@cultura.gov.it; 0544 543719