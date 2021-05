Tornano le Giornate Fai di primavera: Forlì e Galeata mostrano le proprie meraviglie

Dalle sale dei palazzi alla street art, con circa il 50% di luoghi all’aria aperta da visitare. Tornano, nel weekend del 15 e 16 maggio, le Giornate FAI di primavera anche in Emilia-Romagna: 46 aperture gratuite in 25 luoghi diffusi in tutta la regione, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

“Anche quest’anno siamo di fronte ad un programma esaltante e pieno di novità - ha affermato alla presentazione in Regione l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori-, con un’ampia presenza di luoghi naturali, per aumentare il piacere delle visite in sicurezza. Il FAI da sempre svolge un’opera formidabile di educazione dei cittadini alla conoscenza e al rispetto del patrimonio culturale, e al contempo svolge un ruolo prezioso di conservazione, con azioni di salvataggio di molti beni, con risvolti anche economici per il territorio”.

“Nella mia idea di politiche culturali non ci sono solo le istituzioni - ha aggiunto l’assessore - ma sempre più importanti devono essere le realtà di base. In base al principio di sussidiarietà, di cui sono un sostenitore, le istituzioni non devono fare ciò che fanno le associazioni, tra l’altro molto bene e con ulteriori possibilità di intervento per il futuro. Grazie ad associazioni come il FAI e a nuovi strumenti come il cinque per mille, l’Art Bonus e il crowdfunding, i cittadini sono sempre più chiamati e agevolati a partecipare alla rinascita dei beni culturali”.

Anche quest’anno i mediatori culturali del progetto FAI Ponte tra culture contribuiranno alla diffusione, presso le loro comunità, della conoscenza dei beni di Giornate FAI in lingua straniera.

A Dante, nell’anno del 700°anniversario dalla sua morte, è dedicato l’itinerario attraverso Galeata, in provincia di Forlì-Cesena, dove si narra che il sommo poeta fece sosta nel suo viaggio verso Arezzo.

La Delegazione FAI di Forlì apre per la visita i seguenti beni:

Palazzo Albicini - C.so Garibaldi n. 80, sabato e domenica h. 10 - 11,15 / 15 - 16,15, visite a cura dei Delegati e Volontari FAI

Casa Mazzoni Magnani - Via C. Pisacane n. 18, sabato e domenica h. 10 - 10,30 - 11 - 11,30 12 / 14,30 - 15 - 15,30 - 16 - 16,30, visite a cura degli alunni del Liceo Classico "Morgagni" classe 4B indirizzo linguistico con il prof: Marco Servadei

Galeata: passeggiata dal Palazzo del podestà alla Chiesa della Madonna dell'Umiltà fino alla borgata di Mercatale dove si trova il sasso di Dante, sabato e domenica h. 10 - 11 - 12 /15 - 16 - 17, visite a cura dei Dirigenti del Museo civico "Mons. D. Mambrini" e del Servizio Cultura e Turismo di Galeata.

A cura del FAI Giovani sarà visitabile l'Arena Forlivese - Via G. Regnoli n. 91, sabati orario continuato dalle h. 14 alle h. 18, domenica orario continuato dalle h. 10 alle h.18

Le visite, per garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo, saranno contingentate per un numero massimo di 15 persone alla volta, con prenotazione obbligatoria sul sito www.giornatefai.it e con un contributo di 3 euro.Per le visite è necessario prenotare entro mezzanotte della sera precedente. Per qualunque comunicazione telefonare ai seguenti numeri: 329.3611039 - 3472259327