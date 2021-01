Giorno della Memoria, il professor Feltri racconta la Shoah e la guerra sul fronte orientale

In occasione del Giorno della Memoria per le vittime dell'Olocausto, l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena propone una conferenza on-line del professor Francesco Maria Feltri dal titolo: "Con gli occhi di Vasilij Grossman. Shoah e guerra sul fronte orientale da Stalingrado a Treblinka".

L’appuntamento è per mercoledì 27 gennaio, a partire dalle ore 15,45. La conferenza è aperta a tutti gli interessati, fino al limite di 90 partecipanti. Iscrizione obbligatoria tramite e-mail a: istorecofo@gmail.com

La partecipazione degli insegnanti è valida ai fini dell'aggiornamento.