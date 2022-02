"Giovan Battista Morgagni: sua maestà anatomica": omaggio della città di Forlì ad uno dei suoi più importanti figli

La mostra fotografica "Giovan Battista Morgagni: sua maestà anatomica", allestita nell'androne del Comune di Forlì per un mese, per poi cominciare il suo tour in ospedali, scuole e luoghi significativi della Romagna, vuole essere, in occasione del 250° della morte, un omaggio della Città di Forlì ad uno dei suoi più importanti figli. Le foto esposte sono di Alessandro Galluzzi e Leonardo Michelini.

G.B. Morgagni, “Sua Maestà Anatomica”, e'stato un patologo forlivese che ha rivoluzionato la medicina e ha fondato la patologia moderna. Francesco Puccinotti, storico della medicina ottocentesco, scrisse con enfasi di Morgagni che: "se tutte le scoperte anatomiche fatte da lui dovessero portare il suo nome, forse un terzo delle parti del corpo umano, si nominerebbe da lui".