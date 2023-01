Giovani a teatro sul sul tema della Memoria: "La verità è un intreccio di voci. 10 domande a Gitta Sereny"

Il Consorzio Romagna Iniziative ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto Storico di Forlì-Cesena, una giornata dedicata ai ragazzi degli istituti scolastici di Forlì e Cesena, sul tema della Memoria. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Forlì e di Cesena, si svolgerà il 17 gennaio 2023 alla Sala San Luigi per gli studenti di Forlì e il 18 gennaio al Teatro Bonci di Cesena per gli studenti di Cesena, sempre alle 10:30. L’ingresso sarà aperto gratuitamente anche a tutti i cittadini che volessero partecipare, fino ad esaurimento posti.

Andrà in scena La verità è un intreccio di voci- 10 domande a Gitta Sereny, un progetto teatrale coinvolgente e innovativo, a cura di Rosario Tedesco, sulla giornalista inglese ebrea che nel 1971 intervistò in cella, per 70 ore, Franz Stangl, comandante dei campi di sterminio di Sobibor e Treblinka, in Polonia, unico comandante di campi di sterminio portato davanti a un tribunale. Nuove domande verranno portate sulla scena poste dagli spettatori: domande semplici e coraggiose che innescano risposte da tenebra. Delle buste chiuse e colorate verranno distribuite al pubblico, che riceverà poche brevi istruzioni su come si svolgerà l’evento. Il tempo che si voleva bloccare per sempre, grazie a queste domande-chiave, ritorna a scorrere. Poiché una comunità che interroga il passato lo rende vivo. Il progetto è stato realizzato anche in collaborazione con il Conservatorio “Bruno Maderna” Cesena che con i suoi studenti interpreterà le musiche di accompagnamento.

“Volontà del Consorzio Romagna Iniziative è che progetti come questo diventassero un appuntamento annuale, in cui proporre e promuovere iniziative per i giovani legati ai temi della Memoria – come ha commentato il presidente del Consorzio Marco Rondoni – Essere di un supporto concreto alla didattica delle scuole dedicato a temi come quello del rispetto dell’altro e valorizzazione delle differenze, che non vanno mai persi di vista”.