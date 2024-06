Giovani attori adolescenti sul palco con "La locandiera"

Il Laboratorio Propedeutico al Teatro per Adolescenti Tetar’ok dà appuntamento venerdì 7 giugno, alle 20.30 al Teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano con lo spettacolo La locandiera di Carlo Goldoni, per la regia di Stefano Naldi, spettacolo di studio per tecniche e dinamiche teatrali, con la partecipazione dei gruppi danza Young e Coreography di New Dance Studio.

In una locanda, tutti i clienti si innamorano della proprietaria, Mirandolina, che accetta ogni beneficio dei corteggiamenti, ma non cede mai all’amore di uno degli spasimanti, tra i quali i più insistenti sono il Marchese di Forlipopoli e il Conte d’Albafiorita. Lo spettacolo si traduce in 3 atti alternati da numeri musicali, come nel vecchio teatro di rivista. I tre atti mostreranno un anno di studi degli allievi di teatr'ok (dai 10 ai 17 anni); gli alievi si divertiranno con tecniche e personaggi della vicenda.



BIGLIETTERIA :

UNICO € 8,00

OMAGGIO (Under 6)

BIGLIETTERIA ON LINE: UNICO € 9,00

INFOLINE: 05431713530 – 3397097952 – 3479458012

E-mail: info@teatrodelleforchette.it