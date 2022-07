“Giovani autori in Fabbrica”: Donatella Rabiti presenta il suo libro "La tentazione della scrittura"

Anche quest'anno la seconda edizione del programma eventi Fabbrica Estate 2022 ospita quattro incontri con giovani scrittori locali o con autori che parlano ai giovani, condotti da Marco Viroli, direttore artistico della Fabbrica delle Candele. Dopo il primo incontro con Matteo Saccone, che si è tenuto il 21 giugno scorso, martedì 12 luglio, alle 21:15 è la volta di Donatella Rabiti, scrittrice e insegnante che con il suo libro intende parlare ai giovani, studenti e non, dei valori della memoria e degli orrori della guerra. La serata sarà impreziosita da alcune incursioni musicali del giovane chitarrista Filippo Soprani, allievo dell'Istituto Musicale "Angelo Masini" di Forlì.

"La tentazione della scrittura. Memorie dell'Appennino"

È il 2006 quando Anna Perlasi decide di mettere per iscritto in un diario le memorie della sua adolescenza trascorsa in un paese dell’Appennino. Solo ora, però, a distanza di anni, la nipote, Virginia, ne scopre l’esistenza, frugando nell’archivio della biblioteca comunale. Nel diario la traccia di un segreto. La seguiamo mentre vediamo scorrere la Storia, che irrompe nella vita di un piccolo paese, dall’entrata in guerra dell’Italia, alla Resistenza, al dopoguerra.

Donatella Rabiti è docente di Lettere a Forlì, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi”. Ha pubblicato articoli e racconti su riviste online. Alcuni suoi testi, in prosa e in versi, sono stati segnalati in concorsi letterari nazionali e pubblicati in antologie cartacee. "La Tentazione della Scrittura. Memorie dall’Appennino" (Calamaro Edizioni) pubblicato ad aprile 2022, è il suo primo romanzo.

Ingresso è gratuito. Apertura cancelli ore 20.30.I posti sono numerati, è consigliata la prenotazione collegandosi alla piattaforma online icos.comune.forli.fc.it.