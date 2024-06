"Giovani Crea@attivi", evento conclusivo alla Fabbrica delle Candele

Si chiude martedì 11 giugno alle 21 il progetto "Giovani Crea@attivi", con una serata alla Fabbrica delle Candele, nell'ambito del programma Fabbrica Estate 2024. Realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili Geco 12, il progetto è stato sviluppato in collaborazione con i Centri di Aggregazione comunali Officina 52, la Tana e il gruppo informale dell'Associazione Yepp. "Giovani Crea@attivi" mira all’inclusione, alla valorizzazione delle competenze alla formazione culturale, sociale, artistica e creativa dei beneficiari coinvolti, facendo leva sul concetto di autonomia, protagonismo e risorsa dei giovani che divengono attori principali del loro cambiamento. L'iniziativa ha visto la partecipazione entusiasta di molti giovani che hanno potuto esprimere la loro creatività attraverso diverse forme d'arte.

La serata prevede un ricco programma che metterà in luce il talento e la passione dei partecipanti. Saranno esposte le opere realizzate durante i laboratori di graffiti, con una dimostrazione diretta dell'arte del writing a cura dell'Associazione Romagna In Fiore. Questo momento sarà un'occasione unica per ammirare dal vivo le tecniche e le creazioni di questi giovani artisti. A seguire, ci sarà una coinvolgente performance live di body percussion, che concluderà il percorso laboratoriale guidato dall'Accademia InArte. La serata proseguirà con un djset che vedrà la partecipazione artistica del dj Teo Mandrelli al mixer e del musicista Luca Quadrelli al sax. Per rendere l'evento ancora più piacevole, sarà presente un'area di ristoro. L'ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano supportare e celebrare la creatività giovanile. Info e prenotazioni: cell. 320 311 6108; segreteria@rmpro.it