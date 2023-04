Giovani e sindacato: incontro all'Università su "Next Generation Union"

La ricerca “Giovani, lavoro e rapporto con il sindacato” promossa dall’Associazione Lama e sostenuta dalla CGIL Forlì e CGIL Cesena torna all’Università, luogo in cui ha preso forma, per un pomeriggio di approfondimento e dibattito. Giovedì 20 aprile, alle ore 17, presso l’aula 10 del Teaching Hub, si terrà la presentazione del volume Next Generation Union: la realtà di Forlì-Cesena. Una ricerca tra dinamiche locali e tendenze nazionali, a cura di Domenico Guzzo.

La ricerca contenuta nel volume, non è frutto di un sondaggio telefonico, ma di un lavoro capillare, personalizzato, con gli intervistati che si sono soffermati su un questionario cartaceo, elaborato in collaborazione con docenti dell’Alma Mater di Bologna. Sono stati raccolti 958 questionari tra i giovani e le giovani del territorio della Provincia di Forlì-Cesena, con un’età che andava dai 17 ai 34 anni, con contatti avvenuti in gran parte ai di fuori dell’ambito sindacale, come discoteche e pub.

PROGRAMMA

La dottoressa di Ricerca in Sociologia (UNIBO) Nicoletta Santangelo e lo psicologo del Lavoro (UNIBO) Ferdinando Toscano presenteranno i risultati delle ricerca contenuta nel libro Next Generation Union. Presentazione Maria Giorgini Segretaria Generale CGIL Forlì. Intervengono Valter Bielli, presidente dell’Associazione Luciano Lama; Alessandro Martelli, docente di Sociologia (UNIBO); Francesca Rondoni, rappresentante UDU; Federico Chicchi docente di Sociologia Economica UNIBO; Emanuele Menegatti, docente di Diritto del Lavoro UNIBO e presidente del Campus di Forlì. Conclusioni a cura di Massimo Bussandri, segretario regionale CGIL Emilia Romagna.