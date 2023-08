Giovani in concerto a Santa Sofia con la Thames Youth Orchestra

Martedì 29 agosto, alle ore 21.00, al Teatro Mentore di Santa Sofia si terrà il concerto (ad ingresso gratuito) della Thames Youth Orchestra, che riunisce giovani musicisti di età compresa tra 11 e 18 anni. La Thames Youth Orchestra è stata fondata nel 2005 e ha attualmente al suo interno musicisti provenienti da oltre 20 scuole nel sud-ovest di Londra e uno staff di insegnanti composto da 10 musicisti professionisti. L'orchestra gestisce diversi schemi di lezioni strumentali, offrendo l'opportunità a musicisti di talento di imparare gratuitamente l'arpa, la viola e il contrabbasso, sviluppando al contempo la loro pratica orchestrale.

La Thames Youth Orchestra si è esibita in una serie di prestigiose sedi londinesi, tra cui Cadogan Hall, St. John&Smith Square, Royal Albert Hall e Barbican Centre, oltre che in due programmi televisivi della BBC.L'orchestra si caratterizza per la sua programmazione che combina classici orchestrali famosi e popolari con composizioni meno conosciute del XX secolo e opere contemporanee, proponendo un repertorio vario ed emozionante.

Simon Ferris, direttore fondatore della Thames Youth Orchestra, ha studiato musica al King's College di Londra e presso la Guildhall School of Music and Drama e, dopo la laurea, ha ricevuto lezioni di composizione dal compositore e allievo di John Ireland, Geoffrey Bush. Musicista versatile, Simon lavora come pianista, compositore, arrangiatore, scrittore, direttore d'orchestra e insegnante. La sua esperienza professionale spazia dall'apparire in recitals di pianoforte classico, al lavoro come pianista jazz suonando al Cork International Jazz Festival e sul palco nel West End di Londra; dalla preparazione di cori di bambini per la Royal Opera House, Covent Garden, alla direzione di sinfonie di Mahler e Shostakovich. È il compositore di un ampio catalogo di musica corale ed educativa, l'autore di una biografia di Beethoven (pubblicata da Omnibus Press nel 2018) e uno specialista dell'educazione che lavora nel gruppo di preparazione degli esami per la qualifica musicale Cambridge Pre-U. Simon è attualmente direttore di musica presso la Henrietta Barnett School, avendo precedentemente lavorato come assistente alla direzione della musica presso la scuola di Rugby, compositore residente presso la Tiffin School e musicista residente presso la Tiffin Girls School.