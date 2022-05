Giovani protagonisti del futuro dell'Europa: le opportunità

Prezzo non disponibile

Venerdì 27 maggio dalle 10 alle 13 presso la T-Station Academy il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena promuove, nell'ambito del progetto Hub@Fo, l’evento interculturale dal titolo "L’Europa a Forlì e non solo….". In collaborazione con il Punto Europa e la neonata associazione Romagna Plus verranno presentate le opportunità che l’Unione Europea offre ai giovani al fine di creare e rafforzare una rete di scambi volta a fari sentire i giovani protagonisti del futuro dell’ Europa.

Attraverso la modalità esperienziale della "libreria umana" si avrà modo di ascoltare testimonianze di giovani europei che hanno vissuto esperienze all’estero che e condivideranno le loro storie di vite, i giovani partecipanti provengono da Spagna, Lituania, Lettonia, Germania, Irlanda e Francia.

L'evento vedrà la partecipazione di Antonella Alberti, Iulia Costan, Noemi Tangreda e Caterina Vestito di Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena, Michela Schiavi per T-Station Academy, Cornelia Carlan e Matilde Dal Bosco di RomagnaPlus e Margherita Capannoli di Punto Europa.