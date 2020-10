Giovani solisti dalla masterclass al concerto

Nel mese di ottobre l'Associazione Accademia Pasquale II di Corniolo organizza due Master class di violino e clarinetto con i maestri Marco Fornaciari (violino) e Fabio Battistelli (clarinetto) e sotto la direzione artistica e culturale del maestro Ezio Monti.

Si tratta di due importanti momenti formativi per giovani musicisti di grande talento, che soggiornano in località Corniolo dal 2 al 4 ottobre e dal 9 all'11 ottobre. I corsi consisteranno in lezioni dirette con i professori e successivo inserimento in orchestra.

L'iniziativa, che fa parte di un programma che l'Associazione Pasquale II sta portando avanti nel 2020 e dovrà proseguire nelle annualità successive, culminerà con quattro concerti dei giovani strumentisti, che debuttano con l'orchestra d’archi “Orpheus” diretta da Monti.

Ecco il programma degli eventi musicali:

Solisti di violino con orchestra Sabato 3 ottobre 2020, ore 21,00, Chiesa di S. Pietro a Corniolo e Domenica 4 ottobre 2020, ore 17,30, Chiesa del Castello di Cusercoli.

Solisti di clarinetto con orchestra Sabato 10 ottobre 2020, ore 21,00, Teatro Mentore di Santa Sofia e comenica 11 ottobre 2020, ore 17,30, Chiesa di S. Pietro di Corniolo.