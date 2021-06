Mostra "Altum" di Giovanna Bezzi a Terra del Sole

Sabato 19 giugno, alle 18, presso Palazzo Pretorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, verrà aperta al pubblico la mostra “Altum” di Giovanna Benzi. Alle 21 si terrà l’inaugurazione ufficiale, con la presenza della Sindaca, Marianna Tonellato, del curatore Ermenegildo Frioni, e dell’artista. La mostra organizzata da FriArte-Roma con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, con collaborazione della Pro-loco e dell’Associazione Cava Forever Group di Forlì, grazie all’impegno di Giuseppe Bertolino, presenta una selezione di opere dell’artista nota per le sue “nuvole”, già esposte con successo in Italia e all’estero.

Come scrive Marianna Tonellato in catalogo, la bella mostra di Giovanna Benzi, artista romagnola d’adozione, "si inserisce perfettamente nella programmazione culturale, dialogando con le sale di Palazzo Pretorio e portando, certamente, un buon vento”. Ermenegildo Frioni, nel testo che introduce la mostra, segnala come Altum, bella parola latina, possiede più di un significato: ed è singolare che ciascuno di questi significati appartenga alle opere di Giovanna Benzi. Altum significa “altezza, cielo, luogo elevato sopra la terra” ma anche “profondità, cavità, abisso” ed ancora “alto mare” e, in senso poetico, “lontananza”. Ecco allora che nuvole e vulcani, fumi degli abissi e forme vaporose, viste dalla terra ferma o dal mare, assumono nell’opera di Giovanna Benzi sostanza di poesia, nutrendosi di metafore che sfuggono solo all’osservatore distratto, ma non a chi sa leggere e soprattutto a chi vuole leggere e scoprire il mondo interiore dell’artista, ovvero il “luogo” dove si scuotono i sentimenti, dove gioia e paura hanno il confine incerto.

La mostra rimarrà aperta, seguendo i protocolli della normativa Anti Covid 19, fino al 14 novembre, osservando i seguenti orari: il 31 ottobre ore 18.00-20.00; fino al 14 novembre, il lunedì ore 9.30-12.00 e dal martedì al sabato ore 9.30-12.00 / 15.30-19.00. Domenica su appuntamento. Infoline: 338.1056105.

