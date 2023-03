Giovanni Falzone “Freak Machine trio” all'Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro

Giovedì 23 marzo all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro, alle 21.30 sarà di scena il Giovanni Falzone “Freak Machine trio”, quarto ed ultimo evento della programmazione invernale del “dai de jazz…Club 2023”. L’Associazione dai de jazz rivolge da sempre uno sguardo attento verso quegli artisti che, pienamente ancorati alla storia della musica jazz, si muovono sul crinale della contemporaneità con una cifra innovativa e si mettono in gioco su palchi come quello del “ddj Club”.

Il “Freak Machine trio” è un nuovo progetto col quale Giovanni Falzone, tramite una serie di sue composizioni originali, caratterizzate da forti componenti ritmiche e melodiche, crea partiture con strutture ben definite che si alternano a passaggi di puro interplay in cui i tre musicisti sviluppano una narrazione musicale collettiva, arricchita anche dall’uso dell’elettronica. I brani si ispirano a diverse suggestioni, dal folk mediterraneo al rock, alle radici musicali siciliane, le quali nutrono l’improvvisazione free con la quale i tre artisti generano una partitura sonora aperta, con grande sensibilita? e complicita? musicale fra il leader ed i giovani talenti coi quali condivide la scena, complicità che coinvolge anche il pubblico che ascolta e partecipa all’atto creativo.

Giovanni Falzone, tromba, elettronica, compositore, improvvisatore di grande fantasia, con un suono corposo, vibrante, è uno dei protagonisti del jazz italiano ed europeo. Viene da un percorso che dalla musica classica (Orchestra Sinfonica di Milano, dal 1996 al 2004) l’ha portato al jazz, inteso come musica senza confini. Fra i suoi tanti progetti e incisioni si possono citare: “Around Jimi” (2010) con Le mosche elettriche; “Around Ornette” (2011), col quale ha vinto il Top Jazz 2011 come miglior album e strumentista; il progetto “Led Zeppelin Suite” con la Falzone Contemporary Orchestra; “Dialogo espressivo” con Glauco Venier (2021); lo spettacolo “Scover: un viaggio scomposto all’interno della canzone italiana” (2022) ancora col fedele trio Le mosche Elettriche. Fa parte, inoltre, del Tinissima Quartet di Francesco Bearzatti. Nel 2019, grazie ad una commissione dell’orchestra sinfonica di Milano, ha composto ed eseguito la “Blackstar Suite” per Trio e Orchestra Sinfonica. Ha, inoltre, calcato i palchi dei più importanti festival europei, suonando con i migliori jazzisti contemporanei, e collabora con Musicamorfosi, contribuendo a numerosi eventi dell’associazione.

Giuseppe La Grutta, virtuoso del basso elettrico, in arte si fa chiamare Pepp1 (Peppuàn). Incise a 18 anni un disco di canzoni da lui composte, “Schizzi d’autore”, con il Duo Surreale. Diplomatosi in seguito in basso jazz presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, ha iniziato ad esibirsi come bassista sui palchi del capoluogo lombardo in diverse formazioni jazz e rock, alternando small band ad organici orchestrali. Nel 2021 ha fatto parte della resident band di “Quelli di Casa Sanremo”, presso il Palafiori, in contemporanea alla kermesse canora. Continua, inoltre, a scrivere canzoni di genere creepy rock.

Andrea Bruzzone, diplomato in batteria jazz, compositore, dotato di un poliritmico senso del tempo, nella sua formazione è da segnalare l’anno trascorso presso il Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris, in cui ha ricevuto diversi riconoscimenti. Ha collaborato con numerosi musicisti sulla scena rock e jazz italiana, esibendosi in locali come il Blue Note di Milano. Nel 2022 è uscito l’album “Elevating Jazz Music Vol. 1” del BSDE 4tet, di cui Bruzzone è componente fondatore.



Col patrocinio e contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con l’Italia Jazz Club.

BIGLIETTERIA CONCERTI: INTERI € 15,00 - RIDOTTI € 10,00. Ridotti: soci dai de jazz - under 30 anni - chi ha cenato all’EBC prima del concerto. Presso il ristorante è possibile cenare. CENA: € 25.00 (escluso vino e liquori). Prenotazioni Ristorante: SMS o Whatsapp 347 1230357. Prenotazioni Concerto: nicolacataldo@alice.it oppure 340 5395208