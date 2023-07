Giovanni Truppi protagonista ai Giardini della Rocca di Bertinoro

Sabato 15 luglio alle 21.30 nell’incantevole scenario bertinorese dei Giardini della Rocca, all’ottava edizione di Entroterre Festival- il festival ideato e organizzato da Fondazione Entroterre, con la direzione artistica di Luca Damiani - è di scena l’eccentricità di Giovanni Truppi, fresco dall’uscita del nuovo album dal titolo Infinite possibilità per esseri finiti. L’evento è una produzione Fondazione Entroterre – Comune di Bertinoro per Bertinoro Estate

Ai Giardini, Truppi, “cantautore eclettico, raffinato e dallo sguardo lucidissimo sul presente”, presenta la sua musicalità sempre in evoluzione. Protagonista della serata, la sua narrazione cantata, il repertorio che attraversa tutta la sua storia musicale, da C'è un me dentro di me fino a Infinite possibilità per esseri finiti, uscito la scorsa primavera. In quest’ultima fatica, la storia raccontata dal cantautore napoletano, che da sempre insegue le infinite possibilità del suono, delle parole, dell’arte, si dipana attraverso canzoni che sono legate indissolubilmente tra loro, una trama esplicitata attraverso la sua poetica, la cui visione creativa è volta a plasmare mondi sonori originali e sempre in evoluzione, sopra e oltre ogni tentativo di catalogazione.

Il concerto precede di pochi giorni (20 luglio) l’upload della piattaforma Infinite Possibilità, frutto di un altro sodalizio artistico che Truppi ha stretto in questa nuova fase creativa: quello con l’artista visivo Aldo Giannotti. La piattaforma, il cui nome anticipa parzialmente il titolo del nuovo disco, è una mappa digitale in cui il pubblico è accompagnato alla scoperta di questo nuovo percorso. Tra i futuri appuntamenti dell’artista, di cui prendere nota, il 30 settembre, con l’uscita del nuovo brano La felicità accompagnato da un video di Aldo Giannotti.

Giovanni Truppi si forma musicalmente al pianoforte per poi passare anche alla chitarra e al canto. Il suo primo disco è C'è un me dentro di me (2010). Seguono Il mondo è come te lo metti in testa (2013), GIOVANNI TRUPPI (2015), la raccolta Solopiano (2017), Poesia e civiltà (2019), indicato tra i migliori dischi dell’anno dai principali media italiani e francesi, e 5 (2020), un Ep che raccoglie collaborazioni con Calcutta, Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e Dario Brunori accompagnato da un libro di storie a fumetti edito da Coconino Press. Magnetico performer, oltre alla chitarra in concerto utilizza un pianoforte di sua ideazione ottenuto modificando un piano verticale: uno strumento di dimensioni inferiori allo standard, smontabile, ed elettrificato tramite una serie di pick-up che gli permettono di amplificarlo. Nel 2021 scrive il suo primo libro, L'avventura (La Nave di Teseo), accompagnato dalla pubblicazione di una nuova canzone che ne porta lo stesso titolo. Il libro è il diario di più di un mese di viaggio lungo il perimetro costiero italiano. A febbraio 2022 partecipa al 72esimo Festival di Sanremo con Tuo padre, mia madre, Lucia, e nella serata delle cover si esibisce con Vinicio Capossela e Mauro Pagani con Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André, poi incisa in studio e pubblicata il 25 marzo 2022. Alla vigilia della sua partecipazione al Festival di Sanremo vince "Il Premio Lunezia per Sanremo 2022" e la Targa MEI Artista Indipendente di Sanremo 2022". Il 4 febbraio esce Tutto L’universo, l’antologia che racchiude la sua essenza artistica e i suoi primi dieci anni di carriera, la cui edizione in doppio vinile contiene anche una speciale conversazione con Andrea Colamedici di Tlon sui temi delle canzoni. Il 17 giugno esce Alcune Considerazioni, primo brano prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa.

Info: www.entroterre.org, info@entroterre.org. Biglietti https://www.vivaticket.com/it/tour/fondazione-entroterre/3379?culture=it-it