Apertitivo in vigna al chiosco di Tenuta Villa Rovere

Giovedì 15 luglio il consueto aperitivo in vigna, con degustazione dei vini della Tenuta Villa Rovere con possibilità di ordinare una selezione di ostriche italiane in accompagnamento delle quali consigliamo la nostra Bollicina 'Ehggià!!!'



Prenota botte e balle di paglia per una suggestiva serata tra le vigne a "bordo lago".

Whatsapp al 3898453111



Inoltre banco affettati e hamburgheria gourmet da abbinare ai nostri vini rossi.

Food a cura de Il Cordiale e Amburgheria creativa di Forlì.





Prenotazione consigliata al 3898453111Parcheggio in vigna.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...