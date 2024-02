Giovedì di marzo all'insegna della commedia dialettale romagnola al Centro sociale Primavera. Si parte con "Nuovo Zibaldon Romagnolo"

Nel mese di marzo il Centro sociale Primavera di via Angeloni 56 propone un ciclo di Commedie dialettali nel rispetto della grande tradizione romagnola per questa “lingua”,identitaria, che affonda lontano nel tempo. Giovedì 7, alle 21, La Cumagni Dla Zercia metterà in scena “Nuovo Zibaldon Romagnolo", mentre il 14, sempre alle 21, la Compagine di San Tomè sarà protagonista con “A jo una bela fiola". Chiude giovedì 21 marzo alle 21 la Compagnia Cvi De Funtanò con "L'onorevole Peppino".

"Il Centro Sociale Primavera è una delle più importanti realtà di volontariato gratuito del nostro Quartiere e della città - ricorda coordinatrice del Comitato di quartiere Ca'Ossi -. La tessera sociale annuale costa 10 euro e comprende l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, l’assicurazione per gli infortuni all’interno del Centro e nelle aree ortive gestite, nonché la possibilità di usufruire delle molteplici attività e servizi che il Centro offre nel campo del divertimento, della salute, della cultura. Dai corsi di ginnastica “dolce”, di inglese e di computer, pranzi sociali, gite, servizio di Biblioteca, Infermeria e podologia, bar, ballo, mostre culturali, coro, concerti, conferenze sanitarie e tutti i pomeriggi gioco delle carte e altro ancora".

"Il Centro si pone come scopo e obiettivo un invecchiamento attivo per gli anziani soci consentendo di contrastare solitudine, isolamento e forme depressive, attraverso attività socializzanti svolte in un ambiente piacevole e moderno - conclude Piazza -. Il Centro sociale è aperto tutti i giorni compreso i festivi dalle 14 alle 18. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0543 63169, 3491054902 e 3334274190".