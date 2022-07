Giovedì doc a Castrocaro con una serata dedicata al cammino in versi

Continuano i Giovedì Doc di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Gli appuntamenti si tengono ogni giovedì, dalle 19 alle 23. Obiettivo dell’iniziativa, partita il 30 giugno, è quello di promuovere le principali eccellenze del territorio accostandole sempre a buona musica e visite guidate. Ogni giovedì, la serata si sviluppa attorno a differenti temi ed è possibile assaggiare prodotti e vini tipici e a Km 0, presso i 10 bar e i locali aderenti del Paese. É, inoltre, possibile fare shopping nelle boutiques che rimangono aperte fino a tardi per l’occasione.

Il prossimo Giovedì Doc, 28 luglio, sarà “Cammino... in versi”. Insieme alla guida Aigae, Laura Mengozzi, è stata organizzata una passeggiata lenta lungo le rive del fiume Montone. Il percorso, adatto a tutte le età, sarà scandito da poesie e spezzoni di libri di autori del territorio e sarà occasione per immergersi appieno nella cultura del luogo rigenerando corpo e mente. La durata della camminata nel parco fluviale è di circa 3 Km. Al termine della passeggiata i partecipanti saranno accolti dal tipico aperitivo dei Giovedì Doc che, questa settimana, sarà a tema “colore verde”.

L’orario di ritrovo è alle 18.15 presso l’ufficio Iat in Viale Marconi, 37 a Castrocaro terme. Il costo dell’iniziativa è di 7 euro da saldare in loco. L’attività è gratuita per i bambini sotto i 6 anni. Per informazioni e dettagli: Ufficio Iat 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel - www.castrocarotermeterradelsole.travel