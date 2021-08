"Giovedì doc": gli spiedini protagonisti dell’estate a Castrocaro Terme e Terra del Sole

Gli spiedini saranno i protagonisti dell’aperitivo del Giovedì Doc del 19 agosto, a Castrocaro Terme e Terra del Sole, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, con un’offerta gastronomica ampia e variegata, spiedini di carne, spiedini fantasia di pesce, spiedini alle verdure, spiedini ai formaggi, fritti con i salumi e spiedini alla frutta fresca. Un modo divertente per gustare i grandi classici della cucina romagnola nei 10 locali aderenti all’iniziativa, tutti rigorosamente preparati con gli ottimi prodotti locali del nostro territorio e abbinati a vino e birra delle cantine circostanti.

Saranno le note dei musicisti itineranti “Duo giovedì Doc” a rinfrescare anche le anime, le note di un clarinetto e una tromba, un duo tutto da scoprire divertendosi. Per i più attivi e curiosi, oltre al giro-aperitivi, ci saranno le passeggiate a piedi e in ebike alla scoperta dei luoghi più interessanti e nascosti di Castro-caro Terme e Terra del Sole; grazie alla collaborazione con Laura Mengozzi Guida AIGAE, Bike To - Guida Cicloturistica ed eBike-eLlife sarà possibile immergersi in affascinanti paesaggi partecipando a meravigliose escursioni sotto al cielo stellato delle colline romagnole.

PROGRAMMA

CAMMINATE SERALI: Dalle ore 19 alle 21– Con Laura Mengozzi

Partenza davanti al Palazzo Pretorio di Terra del Sole:

Dopo una panoramica sulla piazza d’Armi di Terra del Sole e sui principali edifici che vi si affacciano, l’itinerario imbocca via della Biondina, immedia-tamente fuori le mura, sulla destra. Da qui si prosegue per circa 1,5 km fino al bivio con via Rio Cozzi, dove si svolta continuando la passeggiata in dire-zione della rupe del Rio dei Cozzi. Percorsi 1,4 km circa, si prende una stra-da sterrata che sale verso la rupe, la bella parete altrimenti conosciuta come ’sasso spungone’, antica testimonianza di una scogliera sottomarina esi-stente in epoca preistorica e quindi ricca di fossili marini di interesse geolo-gico. A seconda del tempo a nostra disposizione, da qui si rientrerà a Terra del Sole ripercorrendo via Rio Cozzi (passando eventualmente da via delle Sorgenti, via Salvo d’Acquisto e quindi lungo il viale, per non rifare il mede-simo percorso) o, in alternativa, si proseguirà fin verso Bagnolo per poi ridi-scendere attraverso il viale di Castrocaro.

ESCURSIONI IN E-BIKE: Dalle ore 19 alle 21

Partenza davanti a Palazzo Pretorio di Terra del Sole:

Escursione notturna nelle colline limitrofe con bici propria o con la possibilità di nolo e-bike

Si accettano prenotazioni entro mercoledì 18 agosto presso l’Ufficio Turisti-co IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Per informazioni e prenotazioni visite guidate ed escursioni a piedi e in e-bike:

Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole Tel. 0543 769631 / 350 5193970 www.castrocarotermeterradelsole.travel

Bar aderenti all’iniziativa:

• Bar Capolinea, via Flavio Biondo 9/C – tel. 335 366266 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-capolinea/

• Bar Calderone, via Benericetti 8 – tel. 0543 768328 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-calderone/

• Bar Pasticceria Gelateria Gran Caffè 900, viale Marconi 9 – tel. 0543 769685 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-pasticceria-gelateria-gran-caffe-900/

• Bar Gelateria Pondi, viale Marconi 74 – tel. 0543 767176 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-gelateria-pondi/

• Bar Mora, via Diaz 2 – tel. 0543 767441 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-la-mora/

• Bar Twelve Cafè, viale Marconi 19 – tel. 0543 767085 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-twelve-cafe/

• Bar 2 Borghi, Piazza Garibaldi 9 – tel. 0543 766703 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-2-borghi/

• Caffè Nazionale, Piazza Garibaldi 10 – tel. 0543 768197 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/caffe-nazionale/

• Casa Matta, via Garibaldi 55 – tel. 0543 769269 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/casa-matta/

• Il Cortile delle Zie, Piazza Mazzini 5 – tel. 0543 1714771 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/il-cortile-delle-zie/

Per prenotazioni e info sul menù consultare il sito www.castrocarotermeterradelsole.travel o la pagina Facebook www.facebook.com/ufficioiatcastrocaro

Per informazioni e prenotazioni visite guidate ed escursioni a piedi e in e-bike:

Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole

Tel. 0543 769631 / 350 5193970

www.castrocarotermeterradelsole.travel