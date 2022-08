Nuovo appuntamento con Giovedì Doc, alla scoperta di Castrocaro tra antico e moderno

visita guidata: 7 euro da saldare in loco – gratuito fino a 6 anni

Torna a Castrocaro Terme l'appuntamento con "Giovedì Doc", con la possibilità di immergersi alla scoperta della storia del paese termale, antica capitale della Romagna Toscana. Durante la serata, infatti, si passeggerà per il borgo storico ammirando le sue architetture e peculiarità. Il percorso sarà l’occasione perfetta per raccontare la storia di ogni palazzo, rudere e costruzione, fin dalle antiche origini.

Con alla sapiente conduzione di Sergio Triani (guida turistica abilitata della regione Emilia Romagna), si scoprirà, ad esempio, l’antica Porta dei Ciardi, il Trebbo del Palazzo (il tipico slargo medievale ove si affacciano gli eleganti edifici rinascimentali, vestigia del passato fiorentino della città) la Murata e la Torre Campanara della cittadella.

Nella parte finale del percorso, ci sarà modo di conoscere anche le origini delle tracce medievali delle vie del borgo, delle palazzine nobiliari del ‘500 e di quelle della nascente borghesia, a Borgo Piano e Santa Maria. Presso queste ultime sarà possibile scoprire alcune delle prime attività termali del territorio.

Al termine del percorso guidato, i partecipanti potranno trovare ristoro presso tutti i punti aderenti, con i loro piatti tipici a Km0. Ci saranno anche gruppi musicali e negozi aperti per intrattenere grandi e piccini. Per informazioni 0543 769631. Il ritrovo è previsto alle 18,15 all'Ufficio Iat di viale Marconi 37. Il costo della visita guidata è di 7 euro, dal saldare in loco, gratis fino a 6 anni.