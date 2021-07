Musica ed eccellenze del territorio per i “Giovedì Doc” fuoriporta a Castrocaro Terme e Terra del Sole

Le sere non sono tutte uguali a Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’estate fuoriporta si accende tutti i giovedì dal 29 luglio fino al 30 settembre con il nuovo format “Giovedì' Doc” proposto dal Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Ter-me e Terra del Sole.

Ogni giovedì sarà caratterizzato da un tema diverso, dalle ore 18 fino alle 22 i bar aderenti all’iniziativa faranno degustare i prodotti del territorio a Km0 interpretandoli con creatività e abbinandoli ai vini locali attraverso un percorso che porterà a scegliere tra le migliori eccellenze enogstronomiche del territorio. I borghi, le vie e le piazze saranno animati dalle musiche popolari e dalle note itineranti delle marching band, mentre per chi desidera dedicarsi allo shopping serale i negozi e le boutiques saranno aperti con le migliori griffe del Made in Italy. Insomma, tutto è pronto per accendere l’atmosfera delle serate dei Giovedì Doc.

DOC sono le eccellenze enogastronomiche a km0 che si potranno degustare durante le serate grazie alla collaborazione con le aziende del territorio. Doc è la musica live proposta tra i migliori musicisti popolari romagnoli e le marching band itineranti. Doc è lo shopping nelle boutiques dove la qualità è da sempre riconosciuta.

Per i più attivi e curiosi, oltre al giro-aperitivi, saranno proposte visite guidate, organizzate da ConfGuide Forlì-Cesena alla scoperta dei luoghi più interessanti e nascosti di Castrocaro Terme e Terra del Sole; grazie alla collaborazione con Laura Mengozzi Guida AIGAE, Bike To, Guida Cicloturistica ed eBike e Llife sarà possibile immergersi in affascinanti paesaggi partecipando a meravigliose escursioni a piedi e in e-bike sotto al cielo stellato delle colline romagnole.

Bar aderenti all’iniziativa:

Bar Capolinea, via Flavio Biondo 9/C – tel. 335 366266

Bar Calderone, via Benericetti 8 - tel. 0543 768328

Bar Pasticceria Gelateria Gran Caffè 900, viale Marconi 9 - tel. 0543 769685

Bar Gelateria Pondi, viale Marconi 74 - tel. 0543 767176

Bar Mora, via Diaz 2 - tel. 0543 767441

Bar Twelve Cafè, viale Marconi 19 - tel. 0543 767085

Bar 2 Borghi, Piazza Garibaldi 9 - tel. 0543 766703

Caffè Nazionale, Piazza Garibaldi 10 - tel. 0543 768197

Casa Matta, via Garibaldi 55 - tel. 0543 769269

Il Cortile delle Zie, Piazza Mazzini 5 - tel. 0543 1714771

Per info menù e prenotazioni consultare il sito www.castrocarotermeterradelsole.travel

o la pagina Facebook www.facebook.com/ufficioiatcastrocaro

Programma

29 Luglio: AperiRomagnamia

5 Agosto: AperiCrostini/Pizza

12 Agosto: AperiPastaFestival

19 Agosto: AperiSpiedini

26 Agosto: AperiColoreverde

2 Settembre: AperiBruschetta

Dal 9 Settembre al 30 Settembre: AperiSorpresa

Per informazioni e prenotazioni visite guidate ed escursioni a piedi e in e-bike:

Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole

Tel. 0543 769631 / 350 5193970

www.castrocarotermeterradelsole.travel