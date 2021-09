“Girovaghi sotto le stelle”, appuntamento con l'associazione InZir

InZir, l’associazione culturale che racconta di viaggi ed esperienze connesse, non si arrende e prepara la prossima stagione d’incontri. Nata da un’idea di alcuni amici, nel gennaio del 2019 è iniziata questa avventura. InZir ha da sempre avuto l’obiettivo di “creare una comunità di persone legate dalla passione per il viaggio e tutto quello che ne deriva”, racconta Riccardo Cattalini, presidente di InZir.

La nuova stagione parte con una cena di autofinanziamento, organizzata dalla cooperativa agricola sociale Rebel, presso ‘a Casa di Luca’ a Forli

(zona Quattro) in via Forreta 2, il prossimo venerdì 10 settembre alle ore 20.

Seduti sulle balle di paglia, oltre ad assaporare un’ottima cena, ci sarà anche l’occasione di raccontarsi di come ripartire dopo quasi due anni di chiusura totale a causa del covid. Inoltre si potrà assistere allo spettacolo acrobatico della Buskers Tatiana Foschi.

“La nostra volontà è quella di riprendere le attività in sede - spiega il presidente - quanto prima: I corsi di lingua, di storytelling, di foto e tutto quanto sia utile ad un viaggiatore, oltre, naturalmente, anche ai racconti dei viaggi stessi”. InZir ha sede in via Bezzecca 10 a Forlì. Per poter partecipare alla cena di venerdì sera è possibile prendere informazioni nella pagina facebook di InZir, dal sito www.inzir.it oppure inviando direttamente un SMS o WHATSAPP al numero 333.7204218.

Per partecipare è necessario essere muniti di GREENPASS.