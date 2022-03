"Giulia - una selvaggia voglia di libertà" alla Sala San Luigi: in sala il regista Ciro De Caro

Per il terzo weekend di marzo, la Sala San Luigi sceglie il film "Giulia - una selvaggia voglia di libertà" del regista Ciro De Caro che sarà presente in Sala per introdurre il film durante una delle tre serate.



Un’afosa estate romana segnata dalla pandemia. Giulia cerca lavoro e nel frattempo fa volontariato in un centro anziani. Non riesce ad accettare la fine della sua storia d’amore e continua a intromettersi nella vita del suo ex. Quando si ritrova senza casa comincia a vagabondare in cerca di punti di riferimento: incontrerà una serie di personaggi precari e smarriti quanto lei.



Il film verrà proiettato Venerdì 18 alle 21, Sabato 19 alle 21 con l'introduzione del regista Ciro De Caro e del duo Leo Canali ed Edoardo Saccone del progetto Casaba. Domenica 20 le proiezioni saranno alle 18:15 e alle 21.