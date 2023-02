“Giuliano Missirini: il ‘lupo solitario’ di via Curte, nel centenario della nascita”: il racconto di Vittorio Mezzomonaco

Prezzo non disponibile

Auser, per l'Accademia di formazione permanente “Informazione continua” 2022/2023, organizza per mercoledì 22 febbraio alle 15,00 nella Sala del consiglio del Palazzo della Provincia, la conferenza “Giuliano Missirini: il ‘lupo solitario’ di via Curte, nel centenario della nascita”. Relatore sarà Vittorio Mezzomonaco .