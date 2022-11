La tragedia Shakespeare sul palco del Diego Fabbri: il Balletto di Roma porta in scena “Giulietta e Romeo”

Giovedì 24 novembre al teatro Diego Fabbri di Forlì (ore 21.00) torna in scena, per celebrare un importante anniversario, “Giulietta e Romeo”, balletto in due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare. Firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverdi e ripreso nel 2002 dal Balletto di Roma, Giulietta e Romeo oggi viene riallestito per festeggiare i vent’anni di palcoscenico, confermandosi nel tempo uno dei titoli di maggior successo del repertorio della compagnia romana con un record di recite effettuate e di pubblico al botteghino.

In scena, accompagnati dalle musiche di Prokof’ev, i danzatori della Compagnia del Balletto di Roma, tra loro, la giovanissima Carola Puddu, nel ruolo di Giulietta, accanto a Paolo Barbonaglia come Romeo, entrambi noti al pubblico della danza anche per la loro partecipazione alla trasmissione “Amici di Maria De Filippi”. Riscrittura drammaturgica originale, audace manipolazione dell’opera originale, Giulietta e Romeo di Monteverde (e non già Romeo e Giulietta come il titolo originale) è una narrazione essenziale ma appassionata, lirica e crudele, con toni che, attraverso uno stile energico e travolgente, risuonano ancora più forti nella loro traduzione in danza: la Verona degli amanti infelici di Shakespeare diventa, nella versione monteverdiana, un Sud buio e polveroso, reduce da una guerra e alle soglie di una rivoluzione: Giulietta è protagonista e vittima di una ribellione giovanile e folle, in fuga da una condizione femminile imposta e suicida di un amore inammissibile; Romeo, silenziosamente appassionato e incoscientemente sognatore, è martire della propria fede d’amore innocente. Con 350 recite e 200.000 spettatori, Giulietta e Romeo di Monteverde è oggi lo spettacolo di danza italiano più applaudito di sempre.

Nata nel 1960 dal sodalizio artistico tra due icone della danza italiana, Franca Bartolomei e Walter Zappolini, la Compagnia del Balletto di Roma promuove da sempre la produzione e la diffusione della danza d’autore italiana in Europa e nel mondo, con un repertorio attento all’innovazione e alla ricerca. Nel corso dei suoi 62 anni di vita, ha visto susseguirsi prestigiose collaborazioni e molteplici anime creative, che hanno contribuito a far crescere l’attività produttiva sia in termini di quantità sia di qualità delle opere allestite, con un crescente consenso di pubblico. Oggi il direttore generale della Compagnia è Luciano Carratoni mentre la direzione artistica è affidata a Francesca Magnini. Coreografo e regista con oltre trent’anni di carriera alle spalle, Fabrizio Monteverde (classe 1958) da sempre utilizza la danza come strumento di comunicazione per esprimersi e per far “vivere” il momento della scena. Diviso fra Italia e Cuba, che considera la sua seconda patria, inizia la sua attività artistica come attore e aiuto regista teatrale nel 1976 quando, parallelamente, comincia anche a studiare danza contemporanea che perfeziona a Parigi. Monteverde è anche tra i pionieri in Italia della coreografia in video, (si pensi al film La luna incantata prodotto dalla Rai, con l’étoile Alessandra Ferri e la regia di Vittorio Nevano, Palma d’Oro al Festival Audiovisivi di Cannes). Per il Balletto di Toscana, con cui ha un’intensa collaborazione dal 1988 al 2000, crea nel 1989 Giulietta e Romeo, seguito, fra gli altri, da Pinocchio (1991), Otello (1994) e Barbablù (1999). Premio “Gino Tani” e “Danza&Danza” nel 1996 quale migliore coreografo italiano, dal 2015 Monteverde è coreografo associato della compagnia del Balletto di Roma.

Carola Puddu e Paolo Barbonaglia sono noti al grande pubblico per la loro partecipazione al programma “Amici di Maria De Filippi”. Entrata nel 2021 nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” (allieva della maestra Alessandra Celentano), all’uscita dal programma Carola Puddu viene chiamata a far parte dell’organico del Balletto di Roma, dove fra i vari ruoli interpreta anche quello di Giulietta nel celebre balletto “Giulietta e Romeo” di Fabrizio Monteverde. Ma Carola ha già alle spalle una vita di studio della danza: iniziato in Sardegna all’età di 4 anni, a 9 si trasferisce in Francia ed entra nella scuola di danza del Balletto dell’Opera di Parigi (École de danse du Ballet de l’Opera de Paris); si diploma nel 2018 e, a soli 17 anni, ottiene il suo primo ruolo da solista. Nel 2019 si trasferisce a Toronto ed entra a far parte del Professional Training Program con il Canada’s National Ballet School, dove, dopo la riabilitazione seguita a un grave infortunio, danza in produzioni del coreografo spagnolo Roman Oller, tra cui “Romeo e Giulietta” dove interpreta l’assolo della madre di Giulietta nella sua versione contemporanea.



Oltre alla quindicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, Paolo Barbonaglia ha partecipato in qualità di ballerino professionista al corpo di ballo del programma “Stasera Casa Mika”. Parallelamente lavora come modello per “Levi’s 501” a Milano. Ha studiato danza classica e contemporanea. Durante i suoi anni di perfezionamento, si forma grazie a maestri di fama mondiale (fra i quali Carla Fracci) nel classico e approfondisce la tecnica contemporanea. Si classifica primo nei diversi concorsi internazionali. Nel 2017 entra a far parte della Compagnia del Balletto di Roma, dove interpreta ruoli da protagonista come Romeo in “Giulietta e Romeo” e Iago in “Otello”, entrambi di Fabrizio Monteverde

Per questa edizione verrà proposto anche il progetto “Musica a 1 euro”, altro fiore all’occhiello di Emilia Romagna Festival: tutti i ragazzi delle scuole forlivesi avranno accesso a tutti gli spettacoli pagando un solo euro di ingresso, iniziativa che ha già dato ottimi risultati in altre rassegne organizzate da ERF.

INGRESSO: I settore (platea file 1-17) € 20; II settore (file 18-25 di platea e galleria) € 15. RIDOTTI acquirenti abbonamento prosa della Stagione del Teatro Fabbri; over 65 e fino a 25 anni; allievi e insegnanti Istituto Masini; titolari della Card Cultura Bologna; associati CNA Forlì Cesena:I settore € 17 - II settore € 13

MUSICA A 1 EURO per tutti gli studenti forlivesi

Prevendite biglietti su www.vivaticket.it