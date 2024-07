Giuseppe Ghini racconta "L'Onegin di Puškin, il capolavoro della letteratura russa" a Galeata

Prezzo non disponibile

Secondo appuntamento della rassegna organizzata dal Comune di Galeata nello splendido chiostro rinascimentale del Museo Mambrini di Pianetto (Galeata). Martedì 2 luglio, alle ore 21.00, sarà protagonista della serata il professor Giuseppe Ghini, con una conferenza dal titolo "L'Onegin di Puškin, il capolavoro della letteratura russa".

Ghini si è occupato più volte di P.A. Puškin (1799 – 1837), considerato il fondatore della lingua letteraria russa contemporanea con opere che hanno ispirato numerosi scrittori, compositori e artisti.

Giuseppe Ghini è Professore Ordinario di Lingua e Letteratura Russa all'Università di Urbino. Ha pubblicato un centinaio di titoli scientifici tra articoli e recensioni in italiano, inglese e russo, tra cui "Tradurre l’Onegin", Quattroventi, 2003. Ha tradotto e curato S.S. Averincev, L'anima e lo specchio. L'universo della poetica bizantina, Il Mulino 1988, A.P. ?echov, Il primo amore e altri racconti inediti, Ares 2018, A.S. Puškin, Evgenij Onegin, traduzione e cura di G. Ghini, Milano, Mondadori, 2021. E' consulente editoriale per Il mulino, RAI, CSEO, Antonio Vallardi. Nel 2006-07 è stato consulente storico-editoriale della minifiction televisiva "Guerra e pace", prodotta da Lux Vide e Rai Uno.

Per info: Ufficio Cultura 0543-975428 – Museo 0543-981854