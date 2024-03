“Giuseppe Letizia, Peppino Impastato e gli altri nomi da non dimenticare”: appuntamento a bertinoro per la Giornata in ricordo delle vittime di mafia

Il 21 marzo è la 29esima Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia, e il Comune di Bertinoro ha scelto di celebrare la ricorrenza con un’iniziativa organizzata insieme a Libera Forlì-Cesena e dedicata a “Giuseppe Letizia, Peppino Impastato e gli altri nomi da non dimenticare”. L’appuntamento è per giovedì 21 marzo, a partire dalle ore 19 nella Sala Quadri del Comune di Bertinoro.

La serata si aprirà con un aperitivo di benvenuto e con la presentazione della mostra di Libera dedicata al giovanissimo Giuseppe Letizia, ucciso dalla mafia ad appena dodici anni per aver assistito all’omicidio di Placido Rizzotto. Interverrà Carmelo Pecora del Coordinamento Forlì – Cesena di Libera. Lo stesso Pecora (ex Capo della Polizia Scientifica della Questura di Forlì e prolifico scrittore) sarà protagonista del momento successivo, con la presentazione del suo libro “9 maggio 78. Il giorno che assassinarono Aldo Moro e Peppino Impastato”. Dallo stesso libro è stato tratto il reading “L'Urlo di Maggio”, con cui si concluderà l’evento.

"Prosegue l'impegno del Comune di Bertinoro – precisa la sindaca Gessica Allegni- nel segno della legalità. Come ogni 21 marzo partecipiamo alla giornata in memoria delle vittime delle mafie, ribadendo il nostro sostegno e la nostra collaborazione con Libera, che quest'anno si impreziosisce della partecipazione di Carmelo Pecora che presenterà il suo testo su Moro e Impastato, un pezzo di storia che rappresenta una ferita aperta sulla pelle della nostra democrazia. Proprio quest'anno, tra l'altro, abbiamo aderito all'associazione Avviso Pubblico, rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Teniamo a sensibilizzare la comunità si questi temi, accompagnando in particolare le giovani generazioni nel rispetto dei valori democratici e nella consapevolezza dei propri diritti e doveri"